Una nuova grafica per la linea di Armagnac della Maison Janneau distribuiti da Rinaldi 1957.

Nata in un’unica distilleria, la gamma “Single” è composta da cuvée prodotte con un metodo di doppia distillazione in alambicco, la tecnica di distillazione originaria, reintrodotta dalla Maison Janneau nel 1972. I distillati più pregiati, prodotti secondo questa tecnica, legati al territorio e al savoir-faire Janneau, hanno dato origine a questi Armagnac di una raffinatezza eccezionale e unica in tutta la regione dell’Armagnac

Gamma Single Distillery – 12 anni

Perfettamente equilibrato, il 12 anni è rotondo, intenso e fruttato.

Gli aromi dominanti di prugna e frutta secca, associati a un sapore legnoso, rendono la sua personalità assolutamente unica.

Il 12 anni presenta una perfetta maturazione, da gustare in un ballon o da utilizzare per la preparazione di cocktail sofisticati.

Gamma Single Distillery – 18 anni

Il 18 anni è un’espressione unica nell’Armagnac.

La prima sensazione in bocca è un’esplosione di aromi floreali e complessi, accompagnati da frutta secca e resinosa.

Intenso, il finale vellutato e il sapore persistente di violetta invitano a proseguire la sua degustazione.

Gamma Single Distillery – 25 anni

L’Armagnac più vecchio della gamma Single Distillery offre un’esperienza unica e indimenticabile.

All’olfatto, presenta una deliziosa combinazione di frutta resinosa e secca.

L’esperienza sensoriale è unica, complessa, legnosa, speziata ma al tempo stesso dolce e vellutata, senza mai risultare aggressiva.

La regione dell’Armagnac

L'Armagnac nasce in Guascogna, una regione situata nel Sud-Ovest della Francia, sinonimo di vivere bene e di generosa gastronomia.

La regione, che gode di una situazione geografica e di un clima eccezionali, è la terra dei famosi Moschettieri ed evoca la convivialità e il rispetto degli uomini.

È qui, nel cuore della zona di denominazione, che si trova l'antica città di Condom, in cui Janneau distilla e invecchia i suoi Armagnac.

L'Armagnac è la più antica acquavite di Francia e, nel 2010, ha celebrato ufficialmente i suoi 700 anni di storia.

Essa rappresenta, assieme al Cognac e al Calvados, una delle tre "Appellations Contrôlées" (Denominazioni Controllate) francesi.

La Maison Janneau

La Maison Janneau è una delle più antiche grandi maison di Armagnac. È stata fondata nel 1851 a Condom da Pierre Etienne Janneau.

Janneau è uno dei principali produttori che si occupano di distillazione, invecchiamento e imbottigliamento nella regione AOC dell'Armagnac.

La Maison Janneau possiede una delle più importanti riserve di acquaviti invecchiate della regione; il 65% delle sue acquaviti hanno oltre 12 anni.

Grazie alla sua meravigliosa riserva e all'utilizzo di una doppia distillazione, Janneau propone una gamma unica di Armagnac Premium, premiata più volte per il suo alto livello di qualità.

Gli Armagnac Janneau

Per la preparazione dei suoi Armagnac, la Maison Janneau utilizza esclusivamente vini bianchi naturali, senza additivi né conservanti, ottenuti secondo metodi di vinificazione tradizionali.

I vini provengono dai migliori vitigni Ugni Blanc, Folle Blanche e Baco.

Sono le caratteristiche del suolo a influenzare lo stile dei vini: più fruttati e delicati nel Bas-Armagnac, più vigorosi e corposi nel Ténarèze e nell'Haut-Armagnac.

Dopo la fermentazione si può procedere alla distillazione del vino naturale.

Nel 1972, Janneau ha reintrodotto nella regione il metodo della doppia distillazione, un antico metodo in alambicco utilizzato originariamente nell’Armagnac.

Unici in Guascogna, gli alambicchi a doppia distillazione della Maison Janneau restituiscono la quintessenza del carattere di ciascuna delle acquaviti, così come tutta la raffinatezza e la complessità dei suoi aromi. Successivamente, le preziose acquaviti invecchiano con pazienza all’interno di botti di rovere da 450 litri, all’ombra delle antiche cantine della Maison.

Saranno necessari diversi anni affinché le acquaviti acquisiscano il loro caratteristico colore ambrato e sprigionino le loro innumerevoli note aromatiche.

Segue dunque la miscela, un’arte delicata che necessita di una lunga esperienza. Il Maître de Chai della Maison Janneau, con i suoi 34 anni di esperienza, conserva gelosamente i suoi segreti che daranno vita a grandi Armagnac. Egli miscela le acquaviti in funzione della personalità che si desidera conferire agli Armagnac: fruttata per la gamma Blend, fresca e floreale per la gamma Single Distillery.

