I cinque vini selezionati da Sagna dall’aperitivo al dopo cena per l’estate 2020.

Castello di Neive – Piemonte Doc Spumante Metodo Classico Pinot Noir

Uno spumante metodo classico, prodotto con uve 100% Pinot Nero, che nasce nelle Langhe, nella zona del Barbaresco, e precisamente in un ettaro del cru Gallina. Si presenta elegante e dal sorso fresco e strutturato, dal giusto equilibrio acido. Ottimo per l’aperitivo.

Maison Anselmet – Petite Arvine

Un vino bianco autoctono della Valle d’Aosta, prodotto con uve raccolte dalle due vigne di Saint Pierre e Villeneuve, impiantate negli anni 2000 e ubicate a 800-900 metri s.l.m.

Affina in parte (circa il 30%) in botti francesi nuove che ne esaltano gli aromi di mela cotogna, zafferano e melissa.

Al palato è bilanciato, fresco, avvolgente e dal profilo minerale.

Adatto ad antipasti di mare o di terra.

Ronchi di Cialla – Cialla Bianco

Vino prodotto grazie ad un sapiente assemblaggio dei vitigni autoctoni friulani ribolla gialla, picolit e verduzzo. Le uve provengono dalla vigna Quercigh sita a 130 –240 metri s.l.m. Dopo la fermentazione e affinamento per un anno in barrique, si sprigionano intensi sentori di frutta gialla e floreali (acacia e gelsomino). In bocca il Cialla Bianco è equilibrato ed elegante.

Si sposa molto bene con primi piatti di pesce.

Domaines Schlumberger – Muscat Les Princes Abbes

Vino bianco aromatico prodotto sulle colline dell’Alsazia nelle zone di Bollenberg e Bux. Maturazione sui lieviti per 6-8 mesi prima di esser imbottigliato. Si presenta intenso ed espressivo. Al naso sprigiona note di frutta esotica, miele e spezie. Al palato è morbido, persistente e piacevolmente fresco. Ottimo per accompagnare un dessert.

Ramos Pinto – Porto White

Un sorprendente Porto bianco che prodotto con uve Codega 100% nella Valle del Douro. Al naso regala inebrianti profumi di cedro, miele e mandorlate tostate, al palato è piacevolissimo ed armonico. Adatto alla creazione del caratteristico cocktail “Porto Tonic“.

Tutti i vini bianchi per l’estate 2020 suggeriti in questo articolo sono distribuiti da SAGNA S.p.A.

