Sagna S.p.A. presenta nuove proposte di distillati ideali per l’autunno.

Arrivata la stagione autunnale, quando sulla tavola compaiono le delizie offerteci dalla natura come i funghi, i tartufi, le castagne e la zucca, si può terminare il pasto sorseggiando un distillato di corpo e dalla una gradazione alcolica superiore.

Grappa Di Arneis – Distilleria Romano Levi

Romano Levi, custodiva sempre una grappa giovane e fresca per i ferrovieri della locale stazione di Neive. Il “Grappaiolo Angelico” piemontese soleva definirla utile “per lavorare nelle fredde notti delle Langhe”.

Si tratta di una grappa bianca invecchiata, adatta per essere degustata a fine pasto o anche utilizzata per la preparazione di profumati cocktail.

Al naso regala sentori di frutti bianchi maturi, pera, pesca e ananas. Al palato è fresca, morbida ed intensa.

Le uve delle vinacce usate per la produzione di questa grappa provengono da produttori di Roero Arneis Docg, a sinistra del fiume Tanaro. La vinaccia, scelta ancora grondante di mosto viene fatta fermentare, secondo un’antica ricetta di Serafino Levi. L’alambicco utilizzato è discontinuo in rame, l’unico al mondo, ancora attivo a fuoco diretto per la distillazione della grappa.

Invecchia in barrique da circa 220 litri, in legno di essenze diverse, conservate in locali dalla giusta umidità ad una temperatura costante tra 14 e 19 gradi C°.

Scarica la scheda della Grappa di Arneis della distilleria Levi.

Rum Admiral Rodney Officer’s Releases N°1 2006

Rum distillato e invecchiato nell’isola caraibica di Santa Lucia, nella meravigliosa valle di Roseau. Si tratta di una cuvée che riposa per 13 anni in botti di rovere americano che in precedenza contenevano Bourbon. Successivamente viene affinata per 9 mesi in ex-botti di Porto.

Al naso profuma di miele, uva sultanina, vaniglia e quercia tostata.

Al palato si presenta intensa, con note di frutta dolce, cioccolato, liquirizia e tabacco. Il sapiente uso del legno, dona equilibrio e un finale complesso di frutta candita e spezie.

Questo rum da 45%, è prodotto con i rum estratti dal piatto più basso del “Coffey Still“, l’alambicco a colonna continuo composto da 45 piatti in totale.

Questo procedimento permette di ottenere un magnifico equilibrio di aromi che si intensificano e diventano più complessi nel corso dell’invecchiamento.

La linea di Rum Admiral Rodney prende il suo nome dall’ammiraglio G. Rodney, brillante stratega navale, giocatore incallito e collezionista di bottini di guerra, ricordato per aver rotto la linea francese nella battaglia dei Santi, assicurando così il dominio britannico dei Caraibi.

Scheda pdf Rum Admiral Rodney Officer Releases 2006.

Panarea Vodka

Panarea Vodka è un distillato realizzato con alcool da cereali, dalle fresche note agrumate e dai tipici sentori di erbe del Mediterraneo. Prodotta con acqua, alcool da grano, non contiene OGM e conservanti. Una vodka limpida ottima per l’utilizzo in mixology per la sua delicatezza e ampiezza.

Panarea Vodka viene prodotta dalla Famiglia Inga, originaria della Sicilia, da qui il nome scelto per questo distillato che è anche quello di una delle sette Isole Eolie che si estende per soli

3,4 Km², in un arcipelago a nord – est della città di Palermo.

Scarica la scheda in pdf di Panarea Vodka

Tutti i distillati suggeriti in questo articolo sono distribuiti da SAGNA S.p.A.

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa