Graham’s Porto LBV 2015, edizione limitata distribuito da Sagna

Sagna S.p.A. presenta tre nuovi packaging per un Porto da collezione.

Per celebrare i 200 anni di storia della Casa GRAHAM’S, Sagna rende disponibile il Porto Late Bottled Vintage 2015 in tubo singolo o in cartone da sei (contenente i tre assortimenti di colore).

La grafica di questa edizione limitata è inedita e personalizzata, la fine carta che riveste i tubi è marmorizzata e gli appassionati potranno avranno a disposizione l’iconico Late Bottled Vintage Port del 2015 nei colori rosso intenso, blu royal e ocra.

Casa Graham’s ancora una volta spicca per la sua originalità, ma sempre rispettando l’anima artigianale dei vini di Porto Graham’s.

Anche le etichette, adornate con splendidi dettagli in rilievo, richiamano una combinazione tra le balconate in ferro battuto e i tradizionali azulejos portoghesi che evocano le affascinanti strade di Porto site a pochi passi dalle cantine di affinamento dei vini a Vila Nova de Gaia,

Il progetto è stato curato da Vicky e Charlotte, quinta generazione della famiglia Symington, coordinate dalla designer della Casa, Alexandra Sousa Ribeiro.

Porto LBV 2015 Graham’s

Imbottigliato nel 2020, l’LBV 2015 è stato prodotto con uve provenienti dalle principali vigne di proprietà Graham’s aventi le caratteristiche qualitative necessarie per la produzione dei Porto Vintage.

Invecchiamento: affina in grandi botti di rovere per cinque anni prima di essere imbottigliato pronto per il consumo.

Caratteristiche organolettiche: il vino si presenta al naso con inebrianti note di mora e liquirizia, rosa canina e menta. Al palato è versatile e dinamico.

Si abbina perfettamente con i formaggi semi-stagionati o con dolci al cioccolato fondente.

Alcol: 20% vol (20ºC)

Uve: Touriga Nacional e Touriga Franca con una percentuale minore di Sousão, Tinta Amarela e Tinta Barroca.

Il Porto LBV Graham’s di questo articolo è distribuito da SAGNA S.p.A.

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa