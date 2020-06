Étoile vino di Provenza di Domaines Ott, distribuito da Sagna

Un nuovo vino rosato in esclusiva per il catalogo Sagna direttamente dalla Provenza.

Un nuovo vino, disponibile in pochissimi esemplari, per colorare di rosa l’estate.

L’iconica bottiglia di Domaines Ott, progettata nel 1930 per ricordare con le sue linee flessuose le dolci colline di Provenza, con la sua silhouette un cipresso e con la grazia del collo le palme della Costa Azzurra da oggi racchiude l’essenza del prestigioso vino rosato Côte de Provence nella versione Étoile.

Il nome, che in francese significa stella, richiama il simbolo dei Domaines. Il Rosè Étoile unisce tutte le caratteristiche dei terroir che sin dalle origini hanno ispirato la famiglia Ott.

Ci troviamo di fronte ad un vino raro, prodotto grazie all’unione delle migliori uve delle proprietà di Domaines Ott.

I terreni scistosi del Clos Mireille donano al vino carattere salino e mineralità, il suolo calcareo di Château de Selle apporta eleganza; le arenarie calcaree e la marna sabbiosa di Château Romassan conferiscono struttura e potenza.

Questa cuvée mette in risalto un lato inedito della Provenza dove la frutta dona al palato sensazioni eleganti, armonia, potenza e un volume squisito. Il colore è limpido e lucente, a metà tra la buccia di cipolla e la pesca.

L’affinamento conferisce note agrumate, fresche e croccanti, sapidità ed equilibrio.

Étoile è un vino estremamente fine e nel contempo complesso.

Jean-François Ott lo definisce: “L’essenza dei Domaines Ott*: la più bella espressione di un grande rosé di Provenza”.

Domaines Ott – Provenza

La Provenza è una terra calda e luminosa, dove i profumi balsamici della natura si incontrano felicemente con quelli salsoiodici del Mediterraneo.

La macchia mediterranea di cipressi e ulivi, i profumati campi di lavanda, il mare e il cielo azzurri si fondono coi verdi vigneti creando un habitat ideale per vini speciali, innovativi e apprezzati in tutto il mondo per freschezza, bevibilità ed eleganza.

I Domaines Ott furono fondati in Provenza dal giovane ingegnere agricolo d’origine alsaziana Marcel Ott nel 1896.

Si tratta di tre diverse proprietà dove da allora si producono gli eleganti e corposi vini rosati provenzali espressione di ogni singolo terroir.

Il vino rosato Étoile Côte de Provence di Domaines Ott è distribuito da SAGNA S.p.A.

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa