Col Vetoraz: due nuovi Valdobbiadene DOCG

Cuvée 5 e Cuvée 13 sono i due nuovi spumanti prodotti dalla cantina di Valdobbiadene.

In un momento indubbiamente non facile per tutti, Col Vetoraz, la cantina che per scelta produce solo Valdobbiadene Docg, pensa con fiducia ai prossimi nuovi brindisi.

Dalla vendemmia 2019 nascono ora due nuovi Valdobbiadene Docg che si vanno ad aggiungere alla gamma degli spumanti.

Cuvée 5 Extra brut

Uno spumante dalle espressioni rotonde e con un residuo zuccherino pari a 5 gr/litro.

Cuvée 13 extra dry.

Vino dalle linee asciutte ed un residuo zuccherino più alto.

Entrambi i vini si prestano in maniera ottimale a molteplici abbinamenti e rispecchiano la grandezza di un territorio. Sono eleganti, equilibrati, armonici ma anche con un carattere deciso.

“Col Vetoraz, ad ogni vendemmia, raccoglie l’uva di 102 vigne delle colline pedemontane del Conegliano Valdobbiadene DOCG – spiega l’a.d. ed enologo Loris Dall’Acqua – L’esperienza raccolta in 25 vendemmie ci ha dato la conoscenza per poter scegliere le vigne più adatte: 5 vigne per il Cuvée 5, 13 vigne per il Cuvée 13. Ognuna di queste uve possiede specifiche peculiarità, sono state vinificata separatamente, e solo successivamente unite per ottenere un insieme di profondo spessore da cui sono quindi state create le due cuvée.”

Redazione Centrale TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa