Quando la vite riposa e la cantina è silente, il vigneto è dinamico.

È tempo d’inverno anche per la cantina Col Vetoraz, una stagione che l’azienda vive senza perdere il ritmo, in equilibrio tra attesa e lavoro in vigneto.

Il riposo della vite e del vino.

‘Inverno per la vite significa soprattutto riposo – spiega il socio ed enologo Loris Dall’Acqua – la pianta ha bisogno di accumulare le energie necessarie per affrontare il successivo risveglio primaverile. ‘

Gennaio e febbraio sono i mesi ideali per dedicarsi a tutti i lavori di sistemazione del vigneto:

potatura;

sostituzione dei pali di sostegno che per qualche motivo si sono rotti;

espianto delle viti che hanno raggiunto la fine della loro vita;

preparazione delle buche per la messa a dimora delle nuove barbatelle.

Il riposo è di fondamentale importanza per la salute del vigneto, e gli consente di conseguenza la massima espressione qualitativa.

La potatura, che va eseguita da mani sapienti, è necessaria per mantenere la vite in perfetto equilibrio.

Anche la preparazione invernale delle buche per la messa a dimora delle nuove viti è un lavoro delicato e molto importante, perché la terra così aperta, sottoposta al freddo e al sole, si prepara in maniera ideale ad accogliere la nuova pianta.

Le piante riposano ma in vigna si lavora sodo quindi.

Anche i vini in questo periodo riposano sulle proprie nobili fecce, per arricchirsi di aromi e struttura.

Il periodo dell’attesa, non è mai completamente statico, ma presenta piuttosto una lentezza vigile, che va gestita bene.

In Col Vetoraz, è un momento per riflettere e per contribuire a fare la differenza, guardando alle nuove annate e alla stagione della ripartenza sempre nel segno dell’eccellenza.

Cantina Col Vetoraz Spumanti

Col Vetoraz è situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, sulla sommità del Cartizze a quasi 400 m di altitudine. Su questa collina la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, avviando fin da subito la coltivazione della vite (Prosecco Superiore e Cartizze Superiore).

Nel 1993 Francesco Miotto, con l’agronomo Paolo De Bortoli e l’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, un’azienda vitivinicola cresciuta negli anni fino a raggiungere il picco della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi: rispetto per la tradizione, amore per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva, hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e un’ondata di riconoscimenti ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.

I Valdobbiadene DOCG prodotti da cantina Col Vetoraz

DOSAGGIO ZERO Prosecco Superiore – Denom. di Orig. Controllata e Garantita

Prosecco Superiore – Denom. di Orig. Controllata e Garantita BRUT Prosecco Superiore – Denom. di Orig. Controllata e Garantita

Prosecco Superiore – Denom. di Orig. Controllata e Garantita EXTRA DRY Prosecco Superiore – Denom. di Orig. Controllata e Garantita

Prosecco Superiore – Denom. di Orig. Controllata e Garantita MILLESIMATO DRY Prosecco Superiore – Denom. di Orig. Controllata e Garantita

Prosecco Superiore – Denom. di Orig. Controllata e Garantita VALDOBBIADENE SUPERIORE DI CARTIZZE Superiore di Cartizze – Denom. di Orig. Controllata e Garantita

Superiore di Cartizze – Denom. di Orig. Controllata e Garantita TRESIESE Prosecco – Denominazione di Orig. Controllata e Garantita

Altri vini prodotti da cantina Col Vetoraz

BRUT ROSA DODICI LUNE Da uve Pinot Nero vinificate in rosa

Da uve Pinot Nero vinificate in rosa GRAPPA DI PROSECCO Grappa di prosecco all’uva monovitigno

