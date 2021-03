Cocktail pronti da bere ideati da Porto51 con Distillerie Aragonesi e distribuiti da Rinaldi 1957.

Cocktail artigianali “ready-to-drink”

Cocktaileria del Golfo è una linea di cocktail artigianali pronti da bere in ogni momento: al mare, in barca, all’ora dell’aperitivo, in una cena tra amici o ad un evento.

Rinaldi 1957 ha recentemente ampliato il proprio catalogo inserendo questi cocktail perfetti per la bella stagione che sta arrivando.

Il progetto Cocktaileria del Golfo nasce dalla collaborazione di Porto51, noto cocktail bar e bistrot sull’isola di Ischia, con Distillerie Aragonesi, scopritori del liquore Figaro.

Il team è composto dai coniugi Alessandro (Amministratore) e Anna Buono (Responsabile design e comunicazione) fondatori di Distillerie Aragonesi, e dai fratelli Doriano (Mixologist) e Francesco Mancusi (Pr & Event Manager) del locale Porto51.

“I cocktail di Cocktaileria del Golfo ci permettono di offrire ai nostri clienti una soluzione delivery elegante, artigianale e nel rispetto del territorio. La scelta, non a caso, è affidata all’emergente distilleria autonoma Dripstillery di Flavio Angiolillo e dei fratelli Vita.” dice Gabriele Rondani PR & Marketing Director di Rinaldi 1957.

La selezione dei cocktail

La drink-list firmata dal famoso bartender Doriano Mancusi è una selezione dei cocktail classici più amati di sempre, adatti ai vari momenti della giornata.

Le materie prime utilizzate sono d’eccellenza per accompagnare tutti i momenti della giornata.

I due cocktail originali firmati da Doriano Mancusi sono:

Il Figroni: aperitivo, nato da un twist del Negroni con l’aggiunta di Figaro, un dolce e raffinato liquore ai fichi e del bitter Fusetti dal sapore amaro e secco.

Il Ciro Martini è “il figlio nato nero di Cocktaileria del Golfo” (rif. Tammurriata Nera). Un twist sull’Espresso Martini con delicate note di liquirizia. Ottimo da sorseggiare a fine pasto.

Rivisitazione dei classici:

Milano-Torino, da sorseggiare all’ora dell’aperitivo.

Negroni, per chi preferisce anticipare il pasto con un cocktail più deciso.

Penicillin e Daiquiri: decisamente gastronomici, da provare in combinazione con vari piatti dall’antipasto ai secondi.

Aviation e Pornstar Martini: estivi e rifrescanti da bere in riva al mare o a bordo piscina.

Old Fashioned: l’after-dinner più famoso in assoluto.

Anche l’occhio vuole la sua parte

Il packaging di Cocktaileria del Golfo attraverso i suoi colori mediterranei e con le sue serigrafie è un perfetto mix di artigianalità, eleganza ed allegria.

“Message in a bottle“: come una bottiglia che viene dal mare porta un messaggio di gusto e piacere attraverso i suoi cocktail.

La scelta di comunicazione del brand è fatta di immagini e colori che rappresentano la Mediterraneità. Un’immagine in cui le persone si riconoscono. È un brand vivo, fresco, che unisce il moderno con il classico.

Il suo nome e la sua etichetta, rappresentano un quadro del Golfo di Napoli disegnato da Anna Buono e ispirato alle linee pittoriche di Mario Mazzella.

I prodotti di Cocktaileria del Golfo si rivolgono a:

Wine Lover che li scelgono da degustare a casa propria o con gli amici.

Ristoranti che non dispongono di un cocktail-bar per difficoltà gestionali o di know-how.

Bar non attrezzabili per la miscelazione;

Stabilimenti balneari / Chioschi in spiaggia;

Frigo bar degli hotel / Bar di hotel;

Barche private / Barche charter di lusso;

Eventi / Catering / Tavoli dei privè;

Boutique / Saloni o Centri estetici / Spa;

Enoteche;

Aeroporti (il formato da 100 ml non è requisito ai controlli);

Catering aerei / Catering Navi.

Distillerie Aragonesi

Un progetto fondato nel 2016 per ricercare distillati e liquori unici per qualità e valore storico e culturale.

Il prodotto di punta nasce dalla rivalorizzazione di un liquore di fico algarvio prodotto attraverso la fermentazione e distillazione del fico: Figaro. In poco tempo la qualità e l’unicità di Figaro lo hanno portato nei migliori bar e ristoranti d’Europa. Il Figaro è servito in 14 ristoranti stellati ed utilizzato in miscelazione dai più importanti e prestigiosi mixologist del continente.

Distillerie Aragonesi si sta strenuamente impegnando nella ricerca e nel recupero di tradizioni di distillazione nel Mediterraneo, lavorando alla valorizzazione di realtà artigianali a rischio scomparsa.

Porto51 | Cocktail Bar

Un locale di fronte al mare, dal design moderno e dal fascino cosmopolita, nato dalla passione di quattro fratelli che, dopo aver maturato esperienza nei loro viaggi in giro per il mondo, sono tornati sulla loro isola natale per realizzare il loro progetto.

Da anni è un punto di riferimento, un locale dall’arredamento curato nei minimi dettagli ed è anche un bistrot in cui il bere e il mangiare si trasformano in una vera e propria esperienza sensoriale, tra tradizione e innovazione, davanti alla bellezza del Porto di Ischia.

