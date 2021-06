Sagna S.p.A. distribuisce i vini della Valle d’Aosta di Maison Anselmet

Quella degli Anselmet è una famiglia assai nota tra le montagne valdostane. Una famiglia di grandi lavoratori uniti, tutti con un compito ben chiaro da svolgere. Giorgio Anselmet, subentrato al comando della cantina al padre Renato, conduce oggi l’azienda con la moglie Bruna Cavagnet e i figli Henri, Stephanie e Arline.

Due dei venti vini prodotti portano i nomi dei figli: Stéphanie e Henri, a base di Gewurztraminer e Syrah rispettivamente. Una scelta a conferma di quella passione e quegli obiettivi comuni che li unisce per le varietà autoctone e internazionali.

Maison Anselmet

I dieci ettari di proprietà, chirurgicamente suddivisi in 65 diverse parcelle spalmate tra i 550 e i 900 metri s.l.m., tra Avise e Chambave (35 chilometri) vengono destinati a produzioni artigianali che prediligono sempre la ricerca dell’eleganza e della capacità di invecchiamento. In ogni etichetta la stilistica vede un’importante ispirazione a una delle più importanti regioni viticole francesi: la Borgogna.

Giorgio l’ha scelta come meta per perfezionare il suo percorso di studi. Qui ha imparato nuove tecniche di vinificazione e le maturazioni in legno. Sviluppa presto un amore verace per i bianchi, in particolare per lo chardonnay, di cui ne produce ben tre diverse tipologie affiancate da un Riesling e altri due vini da uve autoctone: Muscat e Petite Arvine.

Non deve stupire dunque se importa nelle sue montagne cloni di chardonnay provenienti da Montrachet, omaggiando così le produzioni francesi nelle terre eroiche valdostane continuando così a lasciare il segno nella regione. Le prime tracce di un Anselmet sono infatti antiche, risalgono al 1585. Il nome di Antoine Anselmet compare nell’atto di acquisto di una vigna a Introd, villaggio adagiato sulla sponda sinistra della Dora Baltea, a ovest di Aosta, la cui valle, dal 1400 in avanti, rappresenta il più importante territorio vitivinicolo della Regione.

Da allora, il legame con la terra e i vini prodotti non ha più abbandonato la famiglia. Attraverso le generazioni e le sfide quotidiane a cui la montagna è solita sottoporre i propri abitanti, gli Anselmet hanno volutamente dedicato la loro esistenza alla terra e ai filari, tramandando un sapere artigiano che, nel tempo, si è arricchito delle esperienze, degli incontri e delle conoscenze accumulate dai diversi componenti.

La gestione dei vigneti così lontani tra di loro e che richiedono una forza lavoro ben superiore rispetto ad altre forme di allevamento, e non terrazzati, impone una certa organizzazione e capacità di ascolto della natura di montagna. La presenza in uno stesso vigneto di molte varietà autoctone non ha fermato la progettualità di Giorgio che, anzi, ne ha fatto un punto di forza, ne sono un esempio le due versioni note come La Touche: due blend di diverse varietà bianche e rosse che restituiscono una visione nitida sull’approccio in vigna e in cantina della Maison che mette sempre in primo piano le caratteristiche delle varietà enfatizzandole con i passaggi in legno ove presenti.

Come accade nel vino di punta, Le Prisonnier, figlio di una vigna tra le più antiche della storia della viticoltura della Vallée, piantata nel 1925; le rese sono basse, meno di 60 quintali per ettaro, da queste piante vecchie impiantate a Gobelet (alberello) a 800 metri s.l.m. che si contendono gli sguardi delle montagne che le circondano.

Ne nasce un vino senza denominazione ma iconico poiché nessuna cultivar tra Petit Rouge, Cornalin, Fumin e Mayolet arriva a coprire il 70% della superficie vitata. Volume, viscosità e una squisita materia accompagnata dal legno in cui affina per 18 mesi.

Ma l’amore e la sfida per i bianchi ritorna, come detto ci sono il Gewurztraminer e il Riesling, in etichetta Stéphanie e Nix Nivis (neve in latino), vinificati in purezza in due parcelle a Villeneuve, piantate nel 1996 e nel 2003 rispettivamente.

Sabbia e limo a 700 metri s.l.m. e una vinificazione in acciaio con bâtonnage rendono questi bianchi mai paghi di scosse sapide e freschissime, contrastate da una buona carica aromatica, atte a regalare sorsi lunghissimi in cui riconoscere il varietale con le note di pera e spezie orientali, ma anche di pietra focaia e grafite nel finale.

I vini Anselmet sono distribuiti da SAGNA S.p.A.

