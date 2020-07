Turchia, il turismo riparte in sicurezza con Safe Tourist

L’estate 2020 della Turchia riparte con un piano strategico di grande sicurezza per tutto il comparto turistico.

Oltre i consueti controlli doganali previsti da ogni Paese già con i primi controlli in aeroporto, come misurazione della temperatura corporea, distanziamento sociale, raccolta di informazioni sullo stato di salute, gestione dei flussi, formazione del personale, disinfezione dei locali, utilizzo della carta d’imbarco elettronica, valide tanto per i viaggiatori, quanto per il personale di terra e di volo, la Turchia, tra i primi Paesi al mondo, ha attuato un programma mirato di certificazione Safe Tourism volto a garantire sicurezza ai turisti che decidono di visitare e scoprire le bellezze del suo territorio e far fronte alla grave situazione d’emergenza causata dal Covid-19, coinvolgendo tutti i diversi comparti turistici, aeroporti, strutture ricettive, ristoranti e servizi a terra per accogliere i viaggiatori in un clima il più sereno possibile.

Il programma Safe Tourism è stato presentato nei giorni scorsi il Ministro della Cultura e del Turismo, M.Mehmet Nuri Ersoy insieme a M.Mevlüt Çavuşoğlu, Ministro degli Affari Esteri.

Altra novità è la possibilità per ogni turista, fino a 65 anni, di stipulare un’assicurazione complementare a quella solita di viaggio, che, in caso di necessità, consentirà di recarsi nelle strutture ospedaliere pubbliche o private ed essere coperti per le spese mediche se contagiati da Covid-19.

Il costo di tale assicurazione varia dai 15€ ai 35€, a seconda della durata del soggiorno e al massimale di copertura e può essere acquistata attraverso le compagnie aeree, i tour operator, le agenzie di viaggio o in aeroporto.

Anche le strutture ricettive, i ristoranti e i servizi a terra, a maggiore garanzia e sicurezza dei servizi offerti a turisti e clienti, potranno ottenere un certificato a marchio “Safe Tourism” dopo aver superato dei criteri di valutazione imposti del Governo, in cui igiene e sicurezza sono le due parole d’ordine, oltre la formazione del personale.

Carmen Guerriero