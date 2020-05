Il celebre locale di Brera, parte di Milano Restaurant Group, lancia un nuovo ambizioso progetto: materie prime di qualità dal banco direttamente a casa in meno di 3 ore

Un servizio che affianchi quello della ristorazione in questo periodo di ripartenza per offrire materie prime di grande qualità ad un ampio pubblico: da questa esigenza e dalla sinergia con lo chef di Hosteria della Musica Samuele Epifani, con un passato nella macelleria, nasce Macelleria della Musica.

Con lo stesso spirito che ha reso popolare il format Hosteria della Musica in città, il nuovo e-commerce offre carni pregiate, accompagnate da un’ampia scelta di ottimi vini: dalla Scottona Marchigiana, tenera, di ottimo sapore e dai bassi livelli di colesterolo al Black Angus, tra le carni che contengono più proteine, fino all’agnello di Sardegna DOP che si distingue per una carne morbida e bianca, estrema digeribilità e magrezza della carne. Ma ancora salsicce al coltello e bombette fatte a mano, tartare e specialità dello chef come costicine di maialino di Nebrodi cotte a bassa temperatura con marinata di miele d’aceto, senape Dijon e sale Maldon che vengono consegnate sottovuoto pronte per essere infornate.Per chi ama grigliare o sperimentare nuove tecniche di cottura infine sono disponibili le Family Box per 2 o 4 persone. Un esempio? La “BBQ Box” comprende: Fiorentina Marchigiana da 1kg, 4 spiedini di agnello, 2 hamburger di Black Angus da 500gr, 4 salsicce di tacchino al limone e 12 bombette miste.

Per maggiori informazioni e per visionare l’elenco completo dei prodotti: https://www.hosteriadellamusica.com/negozio/

