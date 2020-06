Lo Chef Andrea Larossa dopo la stella anche il Bistrot ad Alba

Casa Larossa Bistrot, un luogo dove potrai scaldare il tuo cuore con un confort food che ti farà fare un salto nei ricordi dei tuoi e miei piatti del cuore.

Quando vuoi rilassarti, sentirti coccolato e mangiare con gusto, solitamente cosa fai.. vai a mangiare a casa della mamma. Ecco perché lo Chef Stellato Andrea Larossa, con il suo famoso Ristorante ha deciso di aprire nuovi orizzonti gastronomici con piatti del cuore alla portata di tutti.

Un menù sfizioso che spazia da una pizza, spaghetto al pomodoro, focaccia con la mortadella, cozze in guazzetto alla marinara. Una cucina a vista che ha chiamato ACQUARIO, un dehor studiato ad hoc a tre passi dalla porta rossa, del suo ristorante, sito nella stupenda Piazza San Paolo.



Dalle parole dello Chef:

“Vi illustro la storia di una mia nuova idea. Eccomi mi presento, sono Andrea Larossa Chef Patron del Ristorante Larossa 1 Stella Michelin dal 2018. Dal 2014 lavoro per crearvi viaggi culinari, toccando Italia e Mondo. Questo mi ha sempre dato grandi soddisfazioni. Il Ristorante, sito nel centro di Alba (CN), desta sempre grande curiosità. Dietro una porta rossa, l’attesa della risposta al campanello, la magia dai tavoli attorniati dal calore dei mattoni e tocchi moderni di quadri d’autore e opere d’arte. Avete sempre creduto in Me, dicendo di trascorrere i momenti più emozionanti grazie alla mia cucina, questo ha portato ad un grande lavoro, tanti riconoscimenti e soddisfazioni giornaliere. Tutto questo continuerà, ma nella vita nascono nuove necessità, sentivo che avevo bisogno di creare qualcosa di nuovo, di speciale per potervi abbracciare ancora di più e soprattutto in tutte le occasioni”.

“Quando vado alla scoperta di nuovi posti, cerco sempre di fare un tour gastronomico a 360°. Scoprire le proposte stellate, le più ricercate, ma anche delle proposte più territoriali – continua lo Chef – Quei gusti e quei sapori che ti scaldano il cuore, che quando chiudi gli occhi ti portano a dei ricordi. Quei ricordi che possono essere di ogni genere, un piatto fatto dalla nonna, il sugo della mamma, la pasta particolare di un ristorante dove mi portavano i miei genitori quando ero piccolo, una pizza mangiata durante una passeggiata al mare.. Volevo trovare il modo di poter ricreare tutto questo. E’ tanto tempo che percepivo che potevo fare qualcosa di più, che non dovevo limitarmi a creare emozioni probabilmente per poche.. le emozioni si devono creare con tutti e con tutto.. anche con un semplice spaghetto al pomodoro o un panino. Questi mesi di lockdown mi hanno portato a pensare cosa potevo fare e creare di più per voi con la mia creatività. Un menù di grande gusto che toccherà materia prime tutte made in Italy, ricordi dei miei viaggi e piatti che ancora oggi quando chiudo gli occhi mi ricordano la mia infanzia.”

Casa Larossa Bistrot

Via Don Giacomo Alberione 10/D 12051 Alba (CN)

