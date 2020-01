Eataly Lingotto festeggia i suoi 13 anni: il programma completo

Eataly Torino Lingotto quest’anno compie 13 anni: da giovedì 9 gennaio prende il via fino al 5 febbraio un mese ricchissimo di promozioni, eventi ed iniziative speciali per festeggiare il compleanno nel migliore dei modi.

Serata clou sarà naturalmente quella di lunedì 27 gennaio: appuntamento dalle ore 19 con “Facciamo cose buone!”, cena itinerante con piatti di grandi chef italiani e stranieri, vini unici, musica e intrattenimento e dal sapore benefico. Parte del ricavato della serata sarà infatti devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Istituto di Candiolo-IRCCS. Gli ospiti in cucina: Corrado Assenza (Caffè Sicilia, Noto), Matteo Baronetto (Del Cambio, Torino, 1 Stella Michelin), Tim Butler (Eat me, Bangkok), Rob Roy Cameron (Gazelle, Londra), Loretta Fanella (Pastry Chef), Gianluca Gorini (DaGorini, S. Piero in Bagno, 1 Stella Michelin), Cesare Grandi (La Limonaia, Torino), Paolo Griffa (Petit Royal, Courmayer, 1 Stella Michelin), Alessandro Mecca (Spazio 7, Torino, 1 Stella Michelin), Christian Milone (Trattoria Zappatori, Pinerolo, 1 Stella Michelin), Massimiliano Prete (Sesto Gusto, Torino), Claudio e Anna Vicina (Casa Vicina, Torino, 1 Stella Michelin), Rafael Zafra (Estimar, Barcellona), Federico Zanasi (Condividere, Torino, 1 Stella Michelin). Ogni biglietto è proposto al prezzo di € 50: per acquistarlo www.eataly.it

Di seguito gli altri eventi in programma.

IL TOUR DEL NEGOZIO: A spasso per Eataly – Un tour di degustazioni tra i reparti e i laboratori di produzione di Eataly Torino Lingotto, alla scoperta dei prodotti iconici di Eataly con consigli e suggerimenti per i migliori acquisti. Tutti i venerdì di gennaio, alle ore 19

LE ESPERIENZE NEI REPARTI – l’occasione per andare dall’altra parte del bancone nei laboratori di produzione dal vivo per vivere un’esperienza sensoriale unica. Continuano anche nel nuovo anno le Esperienze in Pizzeria per preparare l’impasto perfetto e quelle con le sfogline di Plin, il pastificio della famiglia Alciati. Per il compleanno inoltre, ecco due grandi novità che coinvolgono sempre il Pastificio: incomincia l’Esperienza Gnocchi, per imparare la ricetta dei veri gnocchi piemontesi, ovviamente il giovedì sera. E inoltre, il pastificio apre gratuitamente le sue porte per visite speciali alla scoperta della storia di Lidia Alciati, la “agnolotti Queen”.

LE CENE TEMATICHE – dalla Grande Cena delle Ostriche (un intero menu a tema curato dal responsabile delle pescherie di Eataly, il pescatore Nando Fiorentini) alla cena al buio, in collaborazione con A.S.D. Polisportiva UICI Torino Onlus. E poi le cene a tema del bistrot torinese di Ugo Alciati (1 stella Michelin nelle cucine di Da Guido Ristorante, Serralunga d’Alba, CN): venerdì 17 protagonista sarà il tartufo bianco, per un ultimo eccezionale menu; a seguire il 24 gennaio il bollito alla piemontese e infine il 31 sarà il turno di Caviale e tartufo nero. Sempre venerdì 31 gennaio si terrà anche la cena Vegana: un Menu invernale firmato dallo chef Patrik Lisa che vede ingredienti e piatti piemontesi riproposti in chiave Veg, in abbinamento a vini Bio.

I CORSI – un appuntamento speciale con il sommelier certificato AIS Silvio Locatelli, per brindare ai 13 anni di Eataly con 4 grandi vini selezionati dalla Cantina e in abbinamento 4 eccellenze delle Cucine (Un brindisi per Eataly, giovedì 23 gennaio alle ore 18.30, 35 €. Immancabile il corso di cucina per i più piccoli: domenica 26 gennaio alle ore 15 le Maestre della Didattica di Eataly aiuteranno chef in erba a preparare la torta di compleanno perfetta (Un buon non compleanno! – 18 €)

LE SERATE DAL BANCO ALLA TAVOLA – Quattro serate speciali dedicate alle eccellenze dei banchi freschi: carne, pesce, salumi e formaggi e verdure. Basterà scegliere dal banco quello che si preferisce e gli chef di Eataly Lingotto lo cucineranno al momento, a prezzo di banco! Appuntamento ogni venerdì sera presso le Cucine del Mercato.

LE ASTE – Non è compleanno senza le grandi Aste di Eataly Lingotto: sarà possibile aggiudicarsi a prezzi d’ingrosso la frutta e la verdura di stagione e il miglior pescato del giorno, palette alla mano. La novità della stagione? Un percorso emozionale di gusto che vedrà all’asta diverse tipologie di ostriche, giovedì 16 gennaio alle 17.30 presso la Pescheria di Eataly.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: www.eataly.it

Redazione Centrale TdG