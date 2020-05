Casa Vicina partecipa al nuovo servizio di delivery “Degustando (at) Home”

Il ristorante stellato Casa Vicina è tra i ristoranti torinesi che partecipa al nuovo servizio di delivery “Degustando@Home” ideato e gestito dall’agenzia To-be

L’iniziativa si basa sulla possibilità di comporre la box a proprio piacimento scegliendo, se si vuole, anche i piatti da due o più ristoranti diversi.

“ Abbiamo deciso di unirci al progetto “Degustando (at) Home” promosso da To Be in quanto riteniamo che possa essere una formula interessante per continuare ad essere vicini alla nostra clientela abituale o per proporre una pausa gourmet a chi ancora non ci conosce consentendogli di poter assaporare i nostri piatti anche a casa. Questa soluzione non è stata dettata solo dalla situazione attuale, che indubbiamente porta a ridefinire alcune consuetudini, ma riteniamo che potrebbe essere mantenuta anche quando il ristorante riaprirà così da venire incontro alle diverse esigenze. Per noi è comunque fondamentale che qualunque sia la modalità con la quale il cliente assaporerà i nostri piatti il “gusto” e la “qualità” debbano essere mantenuti costanti. La cura dei dettagli, la selezione delle materie prime e la passione che ci contraddistingue da ben 5 generazioni sono da sempre la firma di ogni nostra creazione.” commenta lo Chef Claudio Vicina.

Casa Vicina preparerà non solo i piatti per l’asporto (antipasti, primi, secondi e dolci), ma anche alcune proposte per la Linea Gastronomia degli Chef.

Insalata russa e mousse di tonno (Box e Linea Gastronomia degli Chef)

Tonno di coniglio e giardiniera di verdure in agrodolce (Box e Linea Gastronomia degli Chef)

Ritagli di pasta fresca all’uovo al ragù di carne (Box e Linea Gastronomia degli Chef)

Agnolotti al sugo d’arrosto (Box)

Faraona novella composta in salmì (Box)

Filetto in crosta di cipolle (Box)

Purea di patate (Linea Gastronomia degli Chef)

Torta di Ivrea (Box e Linea Gastronomia degli Chef)

Torrone semifreddo (Box e Linea Gastronomia degli Chef)

