La neve a Sugarlandia – Reale o immaginario?

Rum Don Papa, il rum premium small batch che arriva dalle Filippine, ha fotografato alcuni scenari invernali inspiegabili vicino alla sua Casa sull’Isola tropicale di Negros nelle Filippine, nota localmente come “Sugarlandia”.

Una serie di immagini, catturate dal celebre fotografo e film-maker Yuval Hen (Madonna, FT – How to spend It), sarà rivelata a inizio dicembre.

Gli scenari incredibili e surreali sono stati catturati nel corso di uno shooting sull’Isola per i cocktail di Natale a base Don Papa, dei twist su alcuni grandi classici invernali – The Don’s Midwinter Dream, Rumpapapumpum, Negrense Tropics and Mulling over Sugarlandia. I modelli, truccati e vestiti dal direttore creativo e stilista Ann Shore (Italian Vogue, FT), hanno percorso la lussureggiante giungla tropicale ricoperta, per la prima volta in assoluto, di neve e ghiaccio. I locali descrivono l’Isola di Sugarlandia come “il vivere un sogno nel quale spesso occorre guardare due volte le cose per essere certi di ciò che sta accadendo. Un luogo dove possono succedere cose strane ma meravigliose.”

Un’abitante, la poeta filippina Anca Bautista, era presente per osservare questo strano fenomeno nevoso. Descrive le scene a cui ha assistito nel suo poema “E’ successo solo una volta”:

E’ successo solo una volta. Questo è tutto ciò che sappiamo.

Le terre tropicali, in una curiosa girandola, hanno visto inspiegabilmente: neve.

Ha ricoperto gli alberi più rossi del fuoco. Ha raffreddato l’erba.

Ha ricoperto di ghiaccio gli uccelli dalle grandi piume e ha trasformato i ruscelli in vetro.

E coloro i quali hanno visto tutto ciò, sono rimasti stupefatti nel vedere lussureggianti campi verdi ricoprirsi della più soffice e più bianca neve.

I brindisi più puri sono stati offerti, delizia riscaldante per conservare nel cuore la meraviglia di quella notte.

Una serie di 13 fotografie di Yuval Hen sarà svelata sui canali Facebook e Instagram di Don Papa a inizio dicembre.

Rumpapapumpum

Un twist su un classico, re immaginato da The Don. La noce moscata cade come la neve sulla superficie spumosa del drink. Curiosamente dolce, inaspettatamente magico. Avrà protagonista nella campagna social Walter Gosso, Advocacy Manager Rinaldi 1957 e Brand Ambassador Don Papa.

Versare 45 ml di Don Papa 7 anni, 5 ml di Rum Overproof, 20 ml di sciroppo di canna da zucchero, 15 ml di panna, 135 ml di crema di nocciole e congelare. Togliere dal freezer 10 minuti prima del servizio. Shakerare per “risvegliare” il drink, versare in tazza con lo zabaione sulla superficie. Decorare con noce moscata grattugiata e una cannuccia di carta colorata. Avrà protagonista nella campagna social Walter Gosso, Advocacy Manager Rinaldi 1957 e Brand Ambassador Don Papa.

Mulling over Sugarlandia

Il cuore pulsante di Sugarlandia in inverno. Speziato, leggermente acido e meravigliosamente rosso. Riscaldato dagli aromi caldi della cannella. Avrà protagonista nella campagna social Ilaria Bello, Brand Ambassador Rinaldi 1957.

Versare in uno shaker 30 ml di Don Papa 7 anni, 20 ml di succo di limone, 15 ml di sciroppo di canna da zucchero, 20 ml di Vin Brulè e 20 ml di albume fresco, quindi shakerare senza ghiaccio. Aggiungere il ghiaccio e shakerare vigorosamente. Filtrare in un bicchiere highball. Infuocare la polvere di cannella facendola cadere sul drink, insieme a un rametto di rosmarino.

Negrense Tropics

Il Daiquiri invernale con Don Papa. Tropicale, fresco e festoso. Qui, dove le orchidee fioriscono. Avrà protagonista nella campagna social Walter Gosso, Advocacy Manager Rinaldi 1957 e Brand Ambassador Don Papa.

Versare in uno shaker 50 ml di Don Papa 7 anni, 25 ml di succo di lime, 20 ml di sciroppo di zucchero speziato. Aggiungere il ghiaccio e shakerare in maniera vigorosa. Filtrare in una coppetta ghiacciata, guarnire quindi con una cannuccia di zucchero natalizia e un fiore di orchidea.

The Don’s Midwinter Dream

Un Old Fashioned dai toni caldi e deliziosi. Adatto a una languida notte passata davanti a un caminetto acceso. Non dimenticate le ciliegine. Avrà protagonista nella campagna social Marco Riccetti, Brand Ambassador Rinaldi 1957.

In un mixing glass, versare 50 ml di Rum Don Papa 7 anni, 20 ml di Granatina, 1 dash di Bitter allo zenzero e mescolare. Filtrare in un bicchiere ghiacciato con un solo grande cubo di ghiaccio.

Riscaldare 5-10 ml di Rum Overproof, infuocarlo, e versarlo gentilmente sul cocktail. Decorare con un paio di ciliegine al Maraschino.

Rum Don Papa è distribuito in Italia da Rinaldi 1957.

Rum Don Papa, il primo rum premium small batch dalle Filippine, sta raggiungendo un successo globale che ha scavalcato i confini nazionali filippini.

Distillato e invecchiato sette anni in botti di quercia americana sull’Isola di Negros occidentale, localmente nota come Sugarlandia, viene distillato a partire da purissima canna da zucchero.

La qualità dello zucchero di canna dell’Isola di Negros è eccelsa ed è alla base del finale ricco e profondo di Rum Don Papa. Un finale che riporta note di vaniglia, miele e frutta candita.

Redazione Centrale TdG