Malacca: la foresta incantata

Il verde paradiso malese, nella penisola di Malacca, è ancor oggi un libro aperto, sull’affascinante storia della natura, che riporta il visitatore agli albori del mondo.

A bordo di un nuovissimo Boeing 777-200 della Malaysia Airlines, diretto a Kuala Lumpur, coccolato da gentilissime hostess, nel dormiveglia riandavo agli anni verdi quando sognavo viaggi impossibili, inarrivabili, ma che nel gioco di ragazzi si traducevano in rappresentazioni estemporanea delle epiche imprese dei leggendari “pirati della Malesia”. Ero un affezionato lettore di Emilio Salgari e ogni pagina donava straordinarie emozioni tanto da immedesimarmi in Sandokan, l’invincibile condottiero dei tigrotti di Mompracen. Fantasie del passato con qualche fondamento storico nella secolare lotta coloniale delle grandi potenze europee per dominare le rotte e i mercati dell’Asia e dell’estremo oriente. Oggi la Malaysia è uno Stato indipendente, fra i più ricchi e progrediti del continente che offre ai visitatori l’opportunità di assaporare, nelle sue multiformi espressioni, l’Asia più accessibile.

Due torri di vetro e acciaio svettano nel cielo di Kuala Lumpur. Sbucano altissime sopra una selva di altri grattacieli che, al confronto, sembrano casupole unifamiliari: sono le torri della Petronas, l’azienda petrolifera di Stato, composte di 88 piani, per 452 metri, un’altezza mozzafiato. L’architettura abbagliante di questo capolavoro che si ispira ai Cinque Pilastri dell’Islam, ed è il punto di riferimento dell’ultramoderna Kuala Lumpur City Center.

La foresta incantata

“Alberi e ancora alberi. Dovunque, la foresta incantata”, scriveva Henri Faucaonnier attorno al 1930. A quell’epoca la penisola malese era solo giungla. Cinquant’anni prima lo era anche Kuala Lumpur. Eppure, la “foresta incantata” non è ancora scomparsa del tutto. È fatta di profumi, di suoni, d’impercettibili ronzii che s’insinuano persino nel caos delle strade all’ora di punta. Oppure esplode in un trionfo di verde in qualsiasi angolo lasciato libero dal cemento. E c’è un passato più che remoto, scandito da foreste rimaste immutate da milioni di anni, grazie al fatto che la penisola malese, non ha mai conosciuto le eruzioni vulcaniche, i terremoti, le catastrofi naturali così consuete in altri luoghi della Terra. E’ uno strano viaggio quello che si può fare lungo la penisola di Malacca: un viaggio in una Malaysia continentale, con la sensazione di oscillare continuamente fra l’anno Duemila e l’eterna preistoria della natura. Non dappertutto, beninteso. E nemmeno a Malacca, vecchio porto della spezie dove s’incrociano troppe voci della storia passata: quelle dei portoghesi nel Cinquecento e quelle degli olandesi nel Seicento, gli inglesi dell’Ottocento e gli arabi, i cinesi, gli indiani che nel corso dei secoli sono sbarcati coi lori vascelli da queste parti. Da Malacca a Johor Bahru, sulla costa orientale nel Mar Cinese, con le sue sterminate spiagge di sabbia finissima e un mare color verde smeraldo, si può visitare una vera foresta pluviale, quella dell’Endau Rompin National Park, situato tra lo stato di Johor e del Pahang. Per visitare il parco è necessario ottenere un permesso speciale che viene rilasciato dallo State Security Council a Bukit Timbalan a Johor Bahru. Il viaggio dal presente al passato remoto è abbastanza agevole. Da Kluang, con un fuoristrada si percorrono 56 chilometri di un sentiero nella giungla per raggiungere Kampong Peta, il punto d’ingresso, dove il turista è obbligato a registrarsi.

Qui la tigre è di casa

Il Parco nazionale di Endau Rompin, copre un’area di 870 kmq. La foresta pluviale del bassopiano è tra le ultime rimaste intatte nella penisola dove vivono straordinarie varietà di mammiferi grandi e piccoli, insetti, pesci e uccelli. In quest’area incontaminata, oltre la tigre, ovviamente padrona di casa, anche il raro rinoceronte di Sumatra, una specie a rischio di estinzione, elefanti, tapiri, il “bintong” o gatto-orso e il gibbone dalle mani bianche. Altrettanto singolare ed esclusiva la lussureggiante vegetazione: con la rara pianta “palam”, la “Livinstona endauensis” che cresce solo in questa zona. La foresta, nelle infinite varietà di verde, dà rifugio alla comunità Orang Asli della tribù Jakun, che vive a Kampung Peta, ai margini della giungla. Per il soggiorno si può scegliere tra chalet, dormitori o campeggiare in uno scenario da “foresta incantata” con le scimmie che saltano tra l’intrico delle liane, il ronzio degli insetti e nuvole di umidità che rendono, a tratti, l’ambiente surreale. Da visitare il tempio degli “amok”, gli spiriti della natura, nel Kampong Peta. In questa zona è ancora viva la cultura dei “kampong”, i tradizionali villaggi della campagna malese, ultime roccaforti non ancora insidiate dal cemento, dai supermarket, dalle nuove strade, dove il traffico cresce in maniera esponenziale.

È la Malaysia dell’anno Duemila, con le sue contraddizioni. Nei villaggi, le tipiche capanne di legno, costruite fra le palme scompaiono una dopo l’altra. Nelle città spuntano nuovi palazzi dalle linee avveniristiche, a pochi metri da vecchie case su palafitte che s’affacciano al mare. Lungo tutta la costa si moltiplicano i resort per le vacanze, ma alle spalle è di nuovo natura assoluta: un oceano di verde impermeabile a ogni cambiamento. Dall’altra parte, oltre la striscia di sabbia chiara che segue l’intera costa, s’apre il Mar della Cina meridionale, oltre un diadema di isolette tra lagune turchesi e di smeraldo incastonate nel reef corallino.

Testo e foto di Jimmy Pessina