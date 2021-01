L’unico stato degli USA con un vero re

Hawaii: storie, leggenda e paradiso delle vacanze. Si può sciare al mattino e fare il bagno nel mare al pomeriggio.

Per molti, l’Arcipelago delle Hawaii viene ricordato per le sue spiagge e la famosa battaglia di Pearl Harbour. Questo Stato ha anche una storia di dinastie reali. Infatti Ë l’unico Stato degli Stati Uniti d’America ad avere avuto dei veri Re, il primo fu Kamehameha I, detto il Grande, la dinastia dei Kamehameha dal 1798 al 1872, si esaurì con Kamehameha V, dopo 77 anni di regno. Nel 1873 inizia una nuova dinastia, quella di Re William Charles Kunaina Lunalilo, chiamato più˘ comunemente “Principe Bill” o il “Re del Popolo”, Mori a solo 39 anni a Waikiki dopo solo due anni di regno. Come era accaduto alla morte di Kamehameha V, il parlamento si riunì ancora una volta per eleggere un nuovo Re. E il 12 febbraio 1874 il parlamento elesse il Re Kalakaua. Regnando con uno stile di ostentazione di ricchezza gli procurarono l’appellativo di “Re Felice delle Hawaii”. Tuttavia, nonostante questi accessi regali, Sua Altezza David Kalakaua si distinse anche come un uomo la cui accattivante bonomia si fondeva con una raffinata sensibilità‡. Il 20 gennaio 1891 l’ultimo Re delle Hawaii si spense in una suite del S. Francisco Palace Hotel in California, dove si era recato per cure. Prima di lasciare le Hawaii, nel novembre de 1890, Re Kalakaua aveva nominato reggente la sua legittima erede, la sorella Principessa Lydia Liliuokalani, che alla morte del fratello divenne la prima regina regnante delle Hawaii e il loro ultimo monarca. Nel novembre del 1897venne eletto a presidente degli Stati Uniti d’America William McKinley e il Congresso, entrambi repubblicani, si trovarono d’accordo sulla questione dell’annessione, e il destino delle Hawaii divenne evidente e il 7 luglio 1898, McKinley firmo un accordo unitario di annessione, che autorizzava gli Stati Uniti ad accettare queste isole. Più˘ tardi l’ex presidente degli Stati Uniti Cleveland così commenti l’annessione: “Le Hawaii sono nostre. Ma se ripenso al modo in cui inizia questo meschino affare e ai mezzi usati per portare a compimento questo oltraggio, ne provo vergogna”.

E nel IV secolo dopo Cristo, dalle vicine isole Marchesi arrivò l’uomo. Genti polinesiane, eredi della diaspora che nella mitica Hawaiki (l’attuale Samoa) portarono un popolo di navigatori e scultori a civilizzare l’intera Polinesia. Non conoscevano la ruota ma percorrevano l’oceano in canoa usando come carta nautica un cielo tempestato di stelle. Erano fermi al Neolitico ma intagliavano nel legno statue di divinità dall’aspetto grottesco in cui incastonavano occhi di madreperla per poi decorarle con fibre di cocco. I caratteri estetico-simbolici delle sculture , insieme alla lingua e al cannibalismo rituale, accumunano gli hawaiani alle diverse popolazioni maori sparse tra Nuova Zelanda, Samoa, Tonga, Cook, Tahiti e Marchesi. In isole popolate da uccelli non volanti, facilissime prede, questo popolo navigatore si trasformò in cacciatore, provocando le prime alterazioni dell’ambiente. Il moa, fonte di grande quantità di carne, venne inseguito nelle foreste e cacciato fino alla sua estinzione. Dopo il moa scomparvero altre varietà di pennuti non volanti.

Al di là dell’aspetto ambientale, gli hawaiani erano la perfetta immagine del “buon selvaggio felice”. Vivevano nudi in isole in cui i frutti crescevano da soli sulle piante la caccia era facile i mari pescosissimi, le malattie infettive sconosciute. Non conoscevano la proprietà‡ privata, la terra era un bene collettivo e ogni isola era governata da codici dettati da re e sacerdoti. Non sapevano scrivere ma inventarono la musica e ballavano la “hula”, una danza incentrata sul movimento rotatorio del sedere, quella che a noi appare un’arte sensuale, fu inventata a Molokai, l’isola della dea Luna, come un rituale sacro per ingraziarsi le divinità del cielo. Poi dal mare arrivarono gli europei. Il primo fu Giovanni Gaetano, un italiano al servizio della Spagna., che raggiunse l’arcipelago nel 1542 alla ricerca di tesori per la Corona. Sul diario di bordo scrisse che le isole erano di nessun interesse perché prive di oro.

Il 7 dicembre 1941. Poco prima delle ore 8 del mattino, due ondate di aerei giapponesi, in tutto 360, sbucarono dalla coltre di nubi che copriva il cielo di Hoahu e attaccarono tutte le principali postazioni militari dell’isola. L’attacco a sorpresa dei bombardieri Val (Aichi D3AI Modello II), Kates (Nakajjma B5N2) e Zekes o Zero (l’A6M2 Zerosen della Mitsubishi) distrusse le forze aeree e navali statunitensi nel pacifico e diede inizio alla Seconda Guerra Mondiale nell’Oceano Pacifico. Una commissione d’inchiesta militare istituita alla fine della guerra riferì che l’entità delle perdite subite dagli USA a Oahu fu talmente superiore rispetto al nemico che quella battaglia costituì la grande disfatta militare e navale della storia degli Usa. Sempre secondo quel rapporto “le forze statunitensi subirono 3.435 perdite (1.107, solo sulla nave da guerra Arizona), 188 aerei americani furono distrutti contro i 28 giapponesi, 8 navi da guerra, 3 incrociatori, 3 cacciatorpediniere e altre 4 imbarcazioni annientate; il Giappone solo 28 aerei e 5 sommergibili. Quello stesso giorno, a seguito dell’attacco il Presidente Franklin Delano Roosevelt dichiarò guerra al Giappone e alle 11.30. il Generale Walter Short, annuncio agli hawaiani l’entrata in vigore della legge marziale. Circa 68 abitanti di Oahu persero la vita o furono feriti durante l’attacco a Pearl Harbour e ad altre parti di Honolulu. Nelle sette settimane successive, altre navi furono silurate in acque hawaiane da sottomarini giapponesi. All’1,45 pomeridiane di martedì 14 agosto 1945, le sirene antiaeree, le campane, i clacson, i petardi e le grida dei civili e dei militari festeggiarono la notizia della resa incondizionata del Giappone a seguito del lancio delle bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki. Il giorno è passato alla storia come V-J-Day, “Victory over Japan Day” e fu celebrato con parate improvvisate nelle strade di Honolulu. Il 12 marzo 1959, il congresso sottopose al Presidente Dwight Eisenhower, un progetto di legge di trasformazione delle Hawaii nel cinquantesimo stato degli Stati Uniti d’America, in attesa dell’accettazione delle popolazione. La legge approvata dalla camera con 323 voti contro 89 e dal senato 76 contr0 15.

La storia moderna di questo arcipelago nel centro dell’Oceano Pacifico, la si deve al Capitano James Cook, il quale a bordo delle navi inglesi Resulution e Discovery, fu il primo occidentale che il 17 gennaio 1779, sbarcò nella Baia di Kealakekua. Il Capitano Cook, morì con un gruppo di 5 marinai nel pomeriggio del 22 febbraio 1779, nei bassi fondali della baia di Kaelakekua. Dopo la morte del Capitano Cook, Kamehameha, il grande re, riuscì ad unire tutte le isole dell’arcipelago, viene ricordato con una grande festa l’11 giugno ad Honululu; la sua statua dorata di fronte al palazzo di giustizia, viene ornato con un “lei” di oltre dieci metri. Segue uno straordinario corteo lungo Kalakaua Avenue, con carri e cavalieri che indossano i colori e i fiori delle loro isole.

Ma basta con la storia. Il vostro aereo della United Airlines si e’ appena fermato all’estremità della Reef Runway (pista della scogliera) e il pilota non ha ancora diretto a uno dei terminal, che già gli altoparlanti di bordo cominciano a farvi il lavaggio del cervello con una dolce miscela di musica hawaiana. “Ragazza di Honolulu, dove hai preso quegli occhi… Voglio tornare alla mia piccola capanna a Kealakekua… oltre la scogliera”; tutto come previsto, ma malgrado ciò ci vorrà anche una boccata di balsamica aria tropicale e un po’ di profumo inebriante di “plumaria” (frangipane) e “piace” (gelsomino) per addolcire il vostro scetticismo pre-hawaiano. “Aloha!” dice il cartello bianco, rosso e blu che indirizza verso la dogana: “Welcome to Honolulu, Hawaii, U.S.A.”. Aloha! Anche all’interno del terminal computerizzato e, mentre su scale mobili d’acciaio attraversate da piani di cemento armato e di fluorescente efficienza; poi, tra musica quadrifonica e vividi colori al laser, una ragazza del luogo, una wahine dalla lunga chioma fulva, gli occhi neri e le cosce color cioccolata, spuntando da chissà dove vi si avvicina, vi cinge il collo con una “lei” di orchidee e con un bacio effettuoso scaccia definitivamente da voi quella freddezza da jet-set. Ora andiamo alla scoperta di queste meravigliose isole. Le Isole Hawaiane, situate a circa 4,200 chilometri dagli Stati Uniti, non sono altro che ciò che emerge dall’acqua di una catena di montagne di origine vulcanica, ormai quasi completamente sommersa, che si articola per ben 3.216 km nell’Oceano Pacifico. L’arcipelago comprende oltre 20 fra isole e atolli, tuttavia soltanto 8, Oahu, Hawaii, Kauai, Molokai, Lanai, Kahoolawe e Niihau, compongono lo Stato di Hawaii. Sei di queste isole sono aperte al turismo, mentre Niihau e proprietà privata e Kahoolawe viene utilizzata per scopi militari. Dire Oahu è dire Honolulu, dire Honolulu e dire Waikiki, la spiaggia più leggendaria del mondo, e da qui iniziamo il nostro tour.

Un tempo luogo di incontro della nobiltà delle isole, Oahu è il centro più importante del Pacifico. L’isola, che ospita lo State Capitol, è un centro commerciale e registra la più elevata densità di popolazione dell’arcipelago. Honolulu, la città che costituisce la principale via d’accesso a questa regione, si affaccia su una baia, nella parte occidentale di Oahu. Honolulu presenta tutte le caratteristiche di una città moderna, grattacieli rilucenti, grandi “shopping-center”, night-club dalle insegne luminose e ristoranti assai quotati. La città dispone, inoltre, di numerose spiagge alla moda, nella famosa zona di “Waikiki”. Oahu però non finisce a Waikiki. Paesaggi agresti e splendide spiagge isolate possono essere raggiunti in 20/25 minuti. Il giro completo dell’isola di Oahu, con soste presso i luoghi di maggior interesse, può essere effettuato in un solo giorno. per coloro che dispongono di maggior tempo la visita dell’isola può essere suddivisa in più giorni: il primo, dedicato ad Honolulu; il secondo, alla visita di Koko Head, percorrendo (andata e ritorno) la Pali Highway e il terzo, alla parte maggiore dell’Isola.

Alcune visite da non perdere: il Bishop Museum, comprende una vasta collezione di oggetti d’arte hawaiana e dell’artigianato del Pacifico. Il Diamond Head, rappresenta l’attrazione naturale più famosa dell’isola, il cratere del vulcano ormai spento domina l’intera spiaggia di Waikiki. Le acque cristalline di Hanauma Bay è una delle baie più pittoresche; formatasi da un cratere, è attualmente una riserva per la tutela di numerose varietà ittiche tropicali caratterizzate da splendidi colori. Iolani Palace, l’unico palazzo reale degli Stati Uniti, fu completato nel 1882 durante il regno di Re KalaKaua. La Kawaiahao Church è ricca di storia delle Hawaii. Consacrata nel 1840, la chiesa, costruita in corallo, viene definita l’Abbazia di Westminster delle Hawaii. Il suggestivo National Memorial Cementery of the pacific, più comunemente noto con il nome di “Punchbowl”. Degni di nota sono anche i murali che riproducono le piante delle battaglie combattute e i nomi dei caduti e dei veterani della seconda Guerra Mondiale, della Guerra di Corea e della Guerra del Vietnam. Paradise Park, offre una panoramica esauriente della flora e degli uccelli tropicali. La tristemente famosa Pearl Harbour, la base navale vasta e imponente che venne ceduta agli Stati Uniti dal re delle Hawaii nel 1887. Battelli da crociera con partenza da Xexalo Basin effettuano giri turistici della baia con visita all’Arizona Memorial. Situato fra le scogliere a picco di Makapuu Point, si trova il Sea Life Park, un vero e proprio paradiso marino. Nell’ampia vasca marina, vivono numerosi squali, murene e oltre 2.000 esemplari di fauna ittica. Durante l’inverno a Waimea Beach, le onde raggiungono un’altezza di 10/12 metri, rendendola cosi meta ideale dei professionisti del surf. Da molti anni l’ International Market Palace, al numero 2330 di Kalalua Avenue, è stato ufficiosamente nella “Times Square di Waikiki”, Oltre che numerose trattorie e negozi alla moda, chioschi che vendono di tutto. All’interno si trova il Museo di Elvis Presley.

Maui, o Isola della Valle come viene comunemente chiamata, è la seconda isola dell’arcipelago per grandezza. L’isola trae il proprio soprannome dalla valle centrale, che si estende fra due dei principali vulcani, il Puu Kuki ad est e Heleakala ad ovest. A Maui è particolarmente fiorente la coltivazione della canna da zucchero e dell’ananas. La maggior attrazione di Maui e l’Haleakala National Park, oltre ai sentieri predisposti per il trekking, sono le due terrazze panoramiche situate alla sommità del vulcano inattivo Haleakala alto 3.055 metri. Naturalmente non mancano le spiagge.

L’Isola di Hawaii possiede due soprannomi che la distinguano dallo Stato di Hawaii. A causa delle sue dimensioni, è anche conosciuta con il nome di “Grande Isola” e talvolta viene chiamata “l’Isola delle Orchidee”, perché’ detiene il primato del numero di esemplari di questo fiore esotico, coltivato e venduto in tutto il mondo. Da vedere l’Hawaii Volcanoes National Park, dove si trovano le due vette più alte dello Stato: il Mauna Kea, 4.246 m. e il Mauna Loa, 4.028 m. e le Akaka Falls, alte 135 m., le maggiori in altezza dell’intero Stato. Interessanti le Black Sand Beaches (Spiagge di Sabbia Nera) di Kalapana e Punaluu.

Molokai, l’Isola Accogliente, emana lo “Spirito di Aloha”. Un’isola dove la vita trascorre tranquilla e serena. Anche a Kuanakakai, il principale centro di Molokai, l’atmosfera e rilassata. Il Molokai Ranch Wildlife Park, una riserva di 342 ettari, che ospita il libertà oltre 100 specie di animali africani in via di estinzione, e bellezze ancora del tutto incontaminate, la rendono meta preferita dagli amanti della vita all’aria aperta.

Lanai, assomiglia a un gioiello: lo smeraldo. Il soprannome di Lanai deriva dalle distese geometricamente ordinate, della più grande piantagione di ananas del mondo. La Dole, famosa per l’ananas in scatola è nata in quest’isola nel 1924. Percorrendo una pista lunga quasi 5 chilometri, si arriva alle rovine del villaggio di Kuanolu residenza estiva del Re Kamehameha. Luogo archeologico tra i più interessanti delle Hawaii.

Kauai è chiamata “l’Isola Giardino” per la vegetazione lussureggiante che ne ricopre i canyon e le valli. L’isola è inoltre la dimora leggendaria dei “Menehunes”, il popolo dei folletti hawaiani dai poteri magici. Le attrazioni di maggior interesse sono: la Fern Grotto, il cui interno è fittamente rivestito di felci, è considerato uno scenario molto romantico. La Hanalei Valley, situata sulla costa settentrionale dell’isola, offre un’ambiente imponente immerso in una quiete solenne. Il Waimea Canyon, noto come il “Gran Canyon del pacifico”, assomiglia per i colori a quello omonimo situato nell’Arizona.

Pro memoria

La compagnia aerea americana American Airlines, collega giornalmente Honolulu dall’Italia, con la possibilità di una sosta nell’andata a Los Angeles e al ritorno a San Francisco o viceversa.

Il Passaporto deve essere valido almeno sei mesi dalla scadenza, ricordarsi di pagare all’Ambasciata o Consolato la tassa d’ingresso negli USA. Per la valuta non vi sono problemi, negli USA sono gradite le carte di credito internazionali. Per il clima non vi sono vere e proprie stagioni alle Hawaii, nell’arcipelago la temperatura varia tra i 25 e 33 gradi. Il mare e gli alisei di nordest hanno la funzione di condizionamento naturale. Numerose e convenienti le agenzie che noleggiano auto e moto, ricordarsi la patente internazionale.

Come spostarsi tra le isole

In aereo i voli interni sono serviti dalla compagnia Aloha Airlines e dall’Hawaiian Airlines e da diverse piccole compagnie private. Economico e suggestivo e, sicuramente, il mezzo migliore per vedere le isole anche nelle parti inaccessibili è l’elicottero. Le due compagnie principali sono: Papillon Helicopters e Kenai Helicopters. Da poco si può visitare anche Niihau, l’isola proibita, con la Niihau Helipcoters.

Via mare si può visitare tutto l’arcipelago in crociera, su navi moderne o velieri d’epoca. per coloro che desiderano affittare barche con o senza Skippersi può rivolgersi a: American Hawaii Cruises, presso Ala Moana Blvd, peer 8, Honolulu.

Sport

Surf e Windsurf, sport hawaiani per eccellenza, vanno praticati qui con consapevolezza e preparazione atletica, a causa delle potenze delle onde e delle correnti. Un numero di telefono l’836.1952, fornisce informazione ai surfisti.

I posti migliori sono Kailua Bay, dove ogni anno si svolgono i campionati mondiali, e Kawaiola Beach in questo tratto di oceano si formano onde giganti, oltre 12 metri d’altezza: entrambi per esperti. Sempre sull’isola di Ohau, i più temerari sfidano le onde di Cliffs, proprio davanti al Diamond Head Park, sul lungomare, c’è sempre una gran folla ad ammirare le evoluzioni dei surfisti. Pubblico numeroso anche per chi cavalca i marosi a Queens, davanti alla celebre spiaggia di Waikiki. La vera star di Oahu, però si chiama Banzai Pipeline, sulla costa nord. Ogni surfista sogna di riuscire ad attraversare incolume le fantastiche onde a tubo che la caratterizzano e che si infrangono vicino alla spiaggia. Per gli sport dell’isola di Kauai, si inizia da Polihale, sulla costa ovest una spiaggia di sabbia lunga 15 km che comprende tanti punti da rendere la scelta difficile anche ai più appassionati. Un trittico entusiasmante, non alla portata dei principianti, è costituito da Lunghouse, Centers e Acid Drop, sulla costa sud. Hawaii o Big Island, la più grande isola dell’arcipelago, è quella che offre meno ai surfisti, infatti gli spot sono pochi e difficili da raggiungere. Ricordiamo gli sport di Honolili Beach, Kealoa Beach, Hapuna Beach e Magic Sands Beach.

Golf

Campi da golf, se ne trovano su tutte le isole, alcuni in spettacolari zone.

Sci

Da dicembre a maggio, a Big Island, si scia sulle piste più alte del mondo, si può sciare al mattino e tuffarsi in un tonificante bagno nell’Oceano nel pomeriggio. Le piste del Mauna Kea sono sia per principiante che per esperti sciatori. L’attrezzatura si può noleggiare allo Ski Guides Hawaii di Waimea, che propone guide e escursioni di un giorno. L’esperienza è per veri appassionati, il vento soffia forte a 5.000 metri, il sole e otto volte più potente di quello che si prende sulla spiaggia.

Inoltre su tutte le isole è possibile fare trekking, tennis, equitazione, pesca d’altura e sub.

Dove mangiare

La cucina hawaiana è molto simile a quella polinesiana, con uso abbondante di pesce, maiale, verdura e frutta. Fra i piatti locali: il terriyaki, piatto di carne al ginger (piccantino); il saimin, zuppa a base di spaghetti di riso; l’opaka-paka, pesce cotto al vapore; il lomi lomi, pesce crudo marinato; il kalua, maiale al forno; il pu-pu antipasti hawaiani; il lau-lau, stufato di maiale e pesce; lilikoi pie, dolce di pata sfoglia e frutta.

Fra i tanti cocktail locali il più hawaiano è il mai-tai, a base di frutti tropicali. Una chicca: lo champagne d’ananas. Abbondanti gli influssi americani con uso e abuso di hamburger, hot-dog e fish & chips.

In tutto l’arcipelago c’è comunque una vasta gamma di ristoranti per tutti i gusti e per tutte le tasche.

L’aperitivo più “in” di Honolulu si beve al Beach Bar del Moana Hotel, il drink più snob al Bagwells Loungue dell’Hyatt Regency. Mentre il bar più noto che offre una varietà eccezionale di cocktail, di birre e di pupus (tipico stuzzichino hawaiani), è il Lewers Loungue dell’Hotel Halekulani.

Shopping

Oahu, più di ogni altra isola delle Hawaii, è un fantastico contenitore di razze diverse, e per gli acquisti non c’è che l’imbarazzo della scelta. Attenzione però, esiste un altro tipo d’imbarazzo, quello del denaro: i prezzi, infatti, sono “american style”. L’artigianato locale (dipinti su tela di paesaggi dell’isola: sculture in legno o pietra lavica; ceramiche , vetri e i quilt, le belle trapunte ricamate a mano) hanno costi da “opera d’arte” più che da souvenir.

Più abbordabili libri, musicassette con le musiche locali, i parei indossati dagli uomini (lava-lava) e i grembiuli indossati dalle donne (muu-muu) e le aloha shirt, le camice della serie Magnum P.I., con disegni tropicali in technicolor. Belli e abbastanza a buon mercato i gioielli di corallo e di perle coltivate.

Testo e foto di Jimmy Pessina