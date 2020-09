La pesca a Gran Canaria, una questione di tradizione

Quest’isola dell’arcipelago delle Canarie, situata nel mezzo dell’Oceano Atlantico al largo della costa del Marocco, ha una tale diversità di paesaggi nei suoi 1.560 km² che chi la visita pensa di essere stato ingannato. L’isola si è guadagnata non a caso il suo famoso soprannome, quello di continente in miniatura, anche per quel che riguarda la pesca. Di fatto a Gran Canaria si trovano non solo i migliori spot dove pescare ma anche i più diversi.

In questo paradiso subtropicale potrete godere di tutti le tipologie di luoghi incredibili, dalle meravigliose spiagge di sabbia dorata o di scogli alle ripide vette del centro dell’isola, oltre a testimoniare un’immensa offerta culturale e gastronomica di grande prestigio internazionale.

Per gli amanti della pesca questa è l’occasione di scoprire dove pescare a Gran Canaria, un posto unico che lascia senza parole anche i più scettici.

Le acque di Gran Canaria sono un paradiso per i pescatori, poiché ospitano una grande diversità di specie, per il bel tempo e la possibilità di poter pescare tutto l’anno è quindi possibile lanciare l’amo da gennaio a dicembre.

C’è bisogno di un permesso per pescare a Gran Canaria?

Dimentica fiumi e laghi per pescare, poiché a Gran Canaria il divertimento è nel mare. Le licenze di pesca sportiva concesse dal governo delle Isole Canarie si dividono in tre tipologie:

Prima classe

è adatta per la pesca da una barca con traino di superficie.

Seconda classe

è finalizzata alla pesca subacquea.

Terza classe

viene utilizzata per la pesca in superficie o per la pesca da una barca senza traino.

Per ottenere una di queste licenze, la documentazione corrispondente deve essere presentata agli uffici del registro regionale o presso qualsiasi sede dell’Ufficio informazioni e servizi ai cittadini delle Canarie.

Per la pesca subacquea è necessario un certificato medico che garantisca una buona condizione fisica.

I posti migliori dove pescare

Naturalmente ci sono numerosi posti per pescare sull’isola. Qui di seguito ti consigliamo alcuni dei più popolari in base alla tipologia di pesca.

Pesca di superficie

La pesca di superficie si può praticare quasi ovunque sulla costa: dall’Avenida Marítima a Las Palmas de Gran Canaria, capoluogo dell’isola, ai frangiflutti di El Burrero o sulla costa rocciosa settentrionale dell’isola dove si raccomandano precauzioni per evitare possibili incidenti poiché le onde sull’isola possono essere abbastanza pericolose in alcuni punti.

Pesca in barca

Per la pesca in barca ci sono numerosi luoghi da cui partire; tra i più famosi il porto di Pasito Blanco o Puerto Rico entrambi nel sud dell’isola.

La costa di Gran Canaria è caratterizzata da una gran diversità di specie di cui alcune trovano il loro habitat lungo tutta la costa dove emergono piattaforme insulari di origine vulcanica e proporzioni diverse, ideali per le specie che vivono a basse profondità.

In altre è possibile avvistare grossi pesci più tipici delle acque profonde come tonni, sarde o sgombri. Importante qui anche la pesca di orate, pesce pappagallo (chiamato nelle isole Canarie vieja), e, tra gli altri, cabrilla, boga, sarpe o cernie.

Per la pesca subacquea è necessario segnalare la posizione con una boa in modo che altri subacquei, pescatori o barche siano consapevoli della nostra presenza e non possano pescare vicino a dove ci si trova.

Con queste informazioni di base su dove pescare a Gran Canaria l’unica cosa che rimane da fare è scegliere il punto costiero che più vi attira e godervi questo sport ideale da praticare in questo meraviglioso arcipelago.

Pesca d’altura

Il Marlin Azzurro, il Pesce Ago, la Palamita (Sarda sarda), il Barracuda e il Tonno Bianco sono solo alcune delle specie che vivono stupendamente nel mare di Gran Canaria.

Negli ultimi anni i pescatori d’altura sono stati attratti numerosi dai porti sportivi dell’isola, specialmente nel sud di Gran Canaria. I porti di questa zona offrono numerose imbarcazioni con esperti marinai e sono perfettamente equipaggiate per trascorrere giorni memorabili di pesca. In alto mare, dove ci si dimentica della fretta e delle preoccupazioni, senza cellulare, né lavoro e neppure obblighi. Solo mare, canna da pesca e un cielo azzurro che sembra dipinto a mano.

Una delle tante ragioni del successo dell’isola in mezza Europa quale destinazione per la pesca d’altura è la possibilità di pescare dodici mesi all’anno. Il clima è bello praticamente tutto l’anno, anche se il periodo migliore per la pesca di “picudos”, i marlin e i tunnidi, è compreso tra i mesi di maggio e novembre. In ogni caso, durante tutto l’anno il movimento delle imbarcazioni che partono dai porti del sud dell’isola e si dirigono verso le migliori zone di pesca è notevole, soprattutto nel tratto compreso tra la Punta di Maspalomas ed il luogo conosciuto come la Punta del Descojonado, vicino alla costa di La Aldea de San Nicolás.

In questa zona della costa di Gran Canaria si trovano i migliori blue marlin.

I Marlin:

All’interno della denominazione di marlin ci sono diverse specie che si caratterizzano per la loro mascella superiore a forma di lancia. Queste specie frequentano le acque delle Canarie, soprattutto da maggio a novembre.

Blue Marlin: Gran Canaria si caratterizza per essere uno dei luoghi dove si possono catturare gli esemplari più grandi di questa specie. Sono stati catturati esemplari di oltre 500 kg.

Marlin Bianco: presente a Gran Canaria per tutto il periodo estivo.

Tetrapturus pfluegeri o Marlin appuntito: l’isola detiene il record mondiale assoluto per questa specie.

Pesce spada: la dimensione più comune di questa specie che si trova nelle acque dell’isola è di 2,5 metri.

I Tunnidi

L’arcipelago delle Canarie si trova al centro di una delle principali rotte migratorie dei tonni nell’Atlantico. Il loro passaggio attraverso Gran Canaria, specialmente lungo la costa sud e nord-ovest dell’isola, coincide con la metà della primavera, l’inizio dell’estate e dall’inizio dell’autunno fino all’arrivo dell’inverno. Le specie più comuni sono:

Tonno dell’Atlantico: molto abbondante da marzo a luglio.

Tonno Obeso: Gran Canaria è leader mondiale nella pesca sportiva, con diversi record mondiali che superano i 160 kg.

Tonno Bianco: L’isola ha diversi record mondiali per questa specie, che supera i 30 kg di peso.

Tonno Rosso: è meno frequente, ma sono stati catturati esemplari di notevoli dimensioni e peso, che superano i 300 kg.

Tonno Pinna Gialla: specie nota a livello internazionale, può essere catturata anche nelle acque dell’isola.

Tonnetto Striato: è particolarmente abbondante nelle acque delle Canarie.

Non importa quale sia la tua pesca preferita, Gran Canaria è la tua destinazione ideale!

Silvia Donatiello