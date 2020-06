Drink&Cinema: Recovers Talent n. 23

Un cocktail ispirato al film “Space Jam”, di Joe Pytka, 1997



Bartender: Rocco Ronzini del quanto basta di Lecce

Ingredienti

4 cl VII Hills Italian Dry Gin

1,5 cl Limoncello Pallini

2 cl liquore Cynar

Preparazione

Con la tecnica dello shake and strain, versare tutti gli ingredienti in uno shaker, shakerare vigorosamente e versare, filtrando, in una coppetta ghiacciata.

Bicchiere: coppa

Garnish: vaporizzazione Pernod e Angostura mix

Ispirazione Il drink si ispira al divertente film che vede protagonisti le star animate della Warner Bros., i Looney Tunes, affiancate alla stella numero 23 dei Chicago Bulls, Michael Jordan. In questa rocambolesca pellicola i campioni si ritroveranno, dopo divertenti vicissitudini, a giocare forse la partita più importante della loro vita, per recuperare i talenti rubati da alcuni malefici mostriciattoli ad alcuni campioni dell’NBA, tra cui proprio il numero 23 dei Chicago. Jordan, aiutato da Bugs Bunny e company, segna un canestro all’ultimo secondo, vincendo la partita e riconquistando la bravura dei campioni. Recovers Talent N° 23 si fonde totalmente con le emozioni del film: VII Hills Italian Dry Gin, con la sua freschezza unito al liquore al carciofo Cynar, al Limoncello Pallini e alla vaporizzazione di Pernod e Angostura, regala fresche e adrenaliniche emozioni degne di un canestro all’ultimo secondo!

Redazione Turismo del Gusto

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa