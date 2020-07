Zio Pho, il liquore ispirato alla Zuppa Vietnamita

Qualche mese fa lanciò il celebre sushi al Moscato d’Asti DOCG e ora Fuzion Food, il laboratorio creativo di chef Domenico Volgare, presenta la sua ultima novità: Zio Pho

Primo di una serie di prodotti a marchio “Chef Domenico Volgare”, è un liquore ispirato, nelle botaniche, dai profumi e dalle suggestioni della Zuppa Vietnamita, la Zuppa Pho. E, come tutte le creazioni più interessanti, nasce quasi per caso.

“Stavo preparando il classico infuso di spezie per la mia versione della Zuppa Pho – racconta Domenico – quando improvvisamente l’aroma che scaturiva dalla pentola mi ha fatto balenare un’idea: e se da queste botaniche ricavassi anche un liquore?”.

Dall’intuizione iniziale alla realizzazione il passo è stato breve: “Ho subito chiamato il mio amico distillatore Rocco Afferante di Essenza Garganica chiedendogli un suggerimento per realizzare una prima versione sperimentale del liquore. Il risultato è stato ancora più sorprendente di quanto immaginassi, l’ho richiamato e ci siamo immediatamente attivati per la produzione. Ho voluto dare vita a un prodotto artigianale di altissima qualità, curando ogni dettaglio partendo dalle etichette della bottiglia: ognuna diversa dall’altra, attaccate e colorate a mano e soprattutto firmate dalla creatività non convenzionale di Truly Design, lo studio di comunicazione visiva fondato e diretto da tre artisti urbani attivi sulla scena dei graffiti da quasi 25 anni”.

Gli ingredienti sono acqua, alcool, zucchero e spezie (anice, zenzero, liquirizia, semi di finocchio) e la gradazione è di 25% Vol. Da gustare in purezza, ma ottimo anche come base per cocktail, Zio Pho è ufficialmente il primo di una serie di prodotti che gli appassionati e fedeli clienti di Fuzion Food potranno acquistare per replicare nella propria cucina la Fuzion experience proposta da Domenico.

“La mia idea – prosegue Domenico – è di affiancare al ristorante, che è anche il mio laboratorio creativo, una linea di prodotti di qualità artigianale rivolti al canale dei privati e successivamente anche all’Ho.Re.Ca. Ogni prodotto sarà acquistabile qui al Fuzion Food o attraverso il nuovo sito dedicato (www.chefdomenicovolgare.it), dove i clienti potranno non solo trovare video tutorial e consigli per preparare da soli la loro “fuzion experience”, ma anche lasciare commenti e suggerimenti molto graditi. Insomma, vorrei che si creasse una vera e propria community di Fuzion Food, sempre più fucina creativa e luogo di esperienze piuttosto che semplice ristorante».

L’abbiamo gustato in versione cocktail durante il ricco e gradevolissimo aperitivo di presentazione: “Aperi-Fuzion ROKKO” (dedicato al distillatore – aranciata Lurisia con arance del Gargano IGP e liquore Zio Pho), in abbinamento a delicate chips di tapioca miste con spezie vietnamite, golose strisce di pasta da pizza fritte con salsa al curry thai e crumble di arachidi thai tostate, una deliziosa focaccia vegana con pak choi grigliato, spinaci rossi orientali al salto, melanzane thai grigliate, tofu scuro fresco, salsa Teriyaki alla Piemontese e semi di sesamo d’Ispica tostati, una invitante pizza con impasto al riso Nero GliAironi, vellutata di zucchine trombetta, pomodoro costoluto, choy sum saltati alla pugliese con aglio nero, olive taggiasche, capperi di salina canditi e zest di yuzu (Progetto Sonriso) e una insolita focaccia con impasto all’ortica, kimchi di cetriolo barattiere Pugliese, crema di tuorlo al pepe di Sichuan, erba cipollina e finta mozzarella di bianco d’uovo.

In chiusura, un cremino (un mix di cioccolato Arriba 62% e Sur de Lago) al sale di Trapani IGP con miso di peperoncini Koreani fermentati, talmente buono da togliere il fiato!

Fuzion Food – Nel ristorante di via Volta 4/b a Torino, il cuore della proposta di Domenico è l’incontro tra la cucina mediterranea e quella orientale. La pizza e il sushi sono rivisitati con un occhio attento alla materia prima di qualità e alla stagionalità dando la preferenza ai piccoli produttori locali. Domenico, infatti, è costantemente alla ricerca delle eccellenze del Bel Paese, attraverso un filo rosso che collega il Piemonte alla Puglia, sua terra d’origine. Proprio per questo il suo progetto Fuzion si posiziona come un laboratorio gastronomico che non abbandona la tradizione, ma al tempo stesso abbraccia con entusiasmo la sperimentazione.

FUZION FOOD è in via Volta 4/b, Torino

Tel. 011 5795783 / 346 2124341

fuzionfood.it Fb e IG

