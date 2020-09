Acqui Wine Days: tanti eventi dedicati all’Acqui Rosé e al Brachetto d’Acqui

dal 25 al 27 settembre un programma da non perdere per i Wine Lovers.

Sono in arrivo nella città della Bollente e degli Archi Romani gli Acqui Wine Days: una tre giorni dedicata al Brachetto d’Acqui e all’Acqui docg Rosé, vini simbolo del territorio, prodotti dai viticoltori dell’acquese con le uve raccolte dai vigneti siti sulle colline Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco.

La manifestazione è dedicata al Brachetto d’Acqui e all’Acqui docg Rosé, vino non dolce nato due anni fa e prodotto con uve brachetto, in versione sia “spumante” sia “fermo”.

Durante la conferenza stampa del 16 settembre, l’Assessore Regionale all’Agricoltura, Cibo, Caccia e Pesca del Piemonte Marco Protopapa (aquese doc!) si è espresso in maniera molto positiva: “Questo evento è di buon auspicio per la città e per tutto il territorio acquese. La realtà del Brachetto merita maggiore considerazione da parte dei cittadini e dei turisti. Ci auguriamo che il 2020 sia l’anno zero per una manifestazione che crescerà di anno in anno. Acqui Wine Days è organizzata dal Consorzio di Tutela Vini d’Acqui, d’intesa con il Comune di Acqui Terme e l’assessorato all’agricoltura della Regione Piemonte e vuole essere un momento di forte promozione per il territorio, per il Brachetto d’Acqui e l’Acqui docg Rosé.”

Molto soddisfatto anche il Presidente del Consorzio di Tutela Vini d’Acqui Paolo Ricagno: “Acqui Wine Days nasce per raccontare la nostra storia e il nostro presente di vignaioli e produttori, ma pensando anche al futuro, così da costruire nuove prospettive per una delle denominazioni più autoctone e prestigiose d’Italia. Vuole essere il segnale forte di progettualità concreta e di consapevolezza delle potenzialità che questo territorio e i suoi vini possono esprimere coinvolgendo non solo la filiera vinicola e agricola, ma tutti i comparti produttivi, dal turismo alla gastronomia, dall’accoglienza alla salute, dalla tecnologia al terziario“.

“Dopo la felice esperienza degli scorsi anni della Notte in Rosé, – afferma l’assessore al Turismo, Lorenza Oselin – oggi promuoviamo un nuovo evento che integrerà la precedente manifestazione e ne espanderà gli orizzonti. L’idea è costruire una manifestazione di alto livello, capace di creare un’esperienza unica dove le eccellenze territoriali diventino vettore di attrazione.“.

Il Programma

Venerdì 25 settembre 2020

9:30 – 13:00 | 15:30 – 19:00

Acqui nel bicchiere e non solo – Degustazioni di vini

presso l’Enoteca Terme e Vino – piazza A. Levi

11:00

Workshop “Le Bollicine e Vini in Rosa” Scenario, Mercato, Tendenze e Prospettive

presso Villa Ottolenghi, Strada Monterosso, 42 Acqui Terme

Convengo per addetti ai lavori dove alcuni dei massimi esperti del comparto vitivinicolo analizzeranno e discuteranno il tema degli Sparkling Rosé. L’obiettivo di questo primo appuntamento è quello di dare indicazioni utili e concrete all’economia nazionale del vino e di avviare così un vero e proprio osservatorio del mondo delle bollicine e vini fermi rosa. Villa Ottolenghi, sede del workshop, è una dimora acquese della prima metà del ‘900 immersa in un vigneto e caratterizzata dalla presenza di importanti opere d’arte, vincitrice nel 2011 del premio European Garden Award per il giardino più bello d’Europa.

18:00

Tavola Rotonda – I vini del territorio incontrano i sapori della tradizione

Presso Palazzo Robellini, Piazza A. Levi

Sabato 26 settembre 2020

16:00 – 17:30

Acqui in Banda 2020 | Concerto in forma di marchin’ band – CMR Drum Line

Per le vie della città

18:00 – 02:00

Notte in Rosé

In tutta la città

Animazione artistica, degustazione di vini, ospiti speciali, negozi aperti e molto altro.

Domenica 27 settembre 2020

10:00 – 19:30

Area Natura&Benessere

Area Verde Acquedotto Romano

Laboratori pratici, cibi e vini del territorio

12:30

Picnic Gourmet con Acqui Rosé

Archi Romani di Acqui Terme

Picnic con prodotti tipici del territorio a cura di LangaMyLove.

17:00

“Pink Carpet”: sfilata di moda e Cena in Rosé

Piazza Bollente

con i negozi di abbigliamento per bambini Compagne di Scuola | Monkey Acqui | Charme

Dal 25 al 27 settembre

18:30 – 22:00

Degustazioni di vini e mixology con Brachetto d’Acqui e Acqui docg

presso la Brachetto Wine Lounge – Piazza Italia

Il punto di degustazione allestito con il supporto della Regione Piemonte darà la possibilità di assaggiare i vini e di provare gli esclusivi cocktail al Brachetto.

Accanto allo spazio sarà presente la Scuderia Ferrari con l’esposizione di alcuni modelli della casa automobilistica per suggellare l’accordo preso con la città termale in vista del raduno che si terrà nel 2021.

19:00 – 23:00

AperiOcena | Presso i Locali e i Ristoranti di Acqui.

I ristoranti della città termale prepareranno i loro Menù Rosé in abbinamento alle diverse tipologie di Brachetto.

Molti locali proporranno originali e freschi cocktail al Brachetto e all’Acqui Docg, e in diverse vinerie e bar del centro sarà possibile partecipare all’AperiOCena con accompagnamento musicale.

Le Mostre

9.30-12.30/15.30-19

Mostra di Mark Cooper – EARTHSCAPES

L’arte del paesaggio | Palazzo Robellini | Piazza A. Levi

17:00 – 19:30

Passaggi Umani di Fabrizio Bellè

Palazzo Chiabrera

