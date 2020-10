Gurrieri

Vigne coltivate in biologico e nel rispetto della terra, suoli di origine calcarea ricchi di argilla e sabbia rossa che donano ricchezza e complessità, clima mediterraneo ventilato con importanti escursioni termiche che contribuiscono a dare al vino forza, vigore, profumi e sapori unici. L’azienda Gurrieri si trova nelle campagne dei Monti Iblei, nella fertile Val di Noto, nella zona dell’unica DOCG Siciliana, quella del Cerasuolo di Vittoria – rosso di forte ed antica tradizione che deve la sua identità al connubio fra la forza del Nero d’Avola e la gentilezza del Frappato – e produce vini che esprimono la qualità e il carattere del vigneto in completa armonia con la natura. La gamma è incentrata su Docg e Igt di Sicilia valorizzando vitigni autoctoni come il Nero d’Avola, il Frappato, il Grillo e un vitigno internazionale, il Syrah, che ha trovato la sua terra d’elezione nella meravigliosa Trinacria.

DOC Vittoria Frappato | Gurrieri

Caratteristiche del vino

Prodotto a 300 m s.l.m. nel territorio di Chiaramonte Gulfi, il Frappato in purezza di Gurrieri è uno straordinario esempio di questo vitigno autoctono dal corpo leggero, originario dell’angolo sud-orientale della Sicilia dal clima temperato, caratterizzato da inverni miti ed estati secche. Nel vigneto, posto su terreno con sabbia e argilla, le uve biologiche sono state raccolte a mano in piccole ceste e portate in cantina per una lunga macerazione sulle bucce. Terminata la fermentazione malolattica, il vino ha avuto una maturazione di 6 mesi in vasche di acciaio inox e affinato in bottiglia per un minimo di 3 mesi. La produzione è di circa 7.000 bottiglie con gradazione di 13% in volume.

Colore: rosso rubino brillante.

Bouquet: naso vinoso con intense note iniziali di mirtillo nero, mora, lampone, melograno, ciliegia e aromi secondari di pepe bianco e delicati floreali, rosa su tutti.

Sapore: al bicchiere il tannino è dolce e non invasivo, con sorso fragrante e di piacevole morbidezza al palato. La leggera sapidità insieme all’acidità fanno risaltare il carattere fruttato, lineare ed equilibrato nella sua profondità gustativa. Chiude in bellezza con freschezza memorabile.

Abbinamento consigliato: sicuramente interessante e “beverino” come aperitivo per la sua leggerezza, ben si accompagna a salumi e affettati stagionati, primi gustosi, pesce azzurro, cozze al pomodoro, carni bianche e formaggi freschi.

