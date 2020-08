Cantine Lunae Bosoni

 Castelnuovo Magra (SP) – cantinelunae.com

Il nome Lunae è ispirato alla città di Luni, porto Etrusco e Greco consacrato alla dea Selene (Luna per i Latini). Il territorio, ideale per la coltivazione della vite grazie ad un clima temperato con un importante influsso marino, è posto ai confini tra Liguria e Toscana ed ha una tradizione vitivinicola millenaria iniziata dagli etruschi, proseguita dai greci e dai romani e alla quale si ispira Paolo Bosoni, fondatore di Cantine Lunae. I vigneti sono costituiti da piccoli appezzamenti non più grandi di 3 ettari nei comuni di Ortonovo e Castelnuovo Magra e si sviluppano per un totale di 45 ettari dedicati alla massima valorizzazione e alla riscoperta dei vitigni autoctoni, Vermentino innanzi tutto, ma anche Albarola, Vermentino Nero, Malvasia, Pollera Nera e Massareta per le cui colture sono stati eliminati i diserbanti e utilizzati solo concimi naturali.

Colli di Luni Vermentino DOC – “Etichetta Nera” 2019





Caratteristiche del vino

È il vino simbolo di Cantine Lunae – che produce altri tre Vermentini in purezza: il Cavagnino, con passaggio in legno, il giovane Etichetta Grigia e il Nektár passito. È ricavato da vigneti di Vermentino di oltre 35 anni, raccolto manualmente a metà settembre in singole cassette e vinificato con fermentazione e affinamento in tini d’acciaio fino ad aprile.

Fresco, ma con importanti potenzialità di invecchiamento, è un vino di grande intensità aromatica, elegante e armonico.

Colore: giallo paglierino brillante con brillanti riflessi dorati.

Bouquet: sembra di essere immersi in un campo di piante aromatiche, tanto è ricco e complesso l’insieme dei profumi che emerge pulito e ben distinto al naso, unito a fiori di campo, miele e frutta matura.

Sapore: in bocca è ricco, setoso, dall’intensa sapidità. Splendidi sentori di salvia, rosmarino e altre aromatiche si accavallano alla dolcezza della frutta gialla lasciando un fin di bocca delicato, lievemente ammandorlato, una lunga persistenza aromatica e il desiderio di ripetere al più presto questa sorprendente e straordinaria esperienza gustativa.

Abbinamento consigliato: un grande vino, perfetto per l’abbinamento con i saporiti piatti liguri come le zuppe, i primi al pesto e con i sughi, le verdure ripiene, la trippa, le numerose versioni dei secondi con baccalà e stoccafisso, ottimo col gustoso coniglio alla ligure e ideale con l’immancabile pesce alla griglia.

