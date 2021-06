Kellerei Terlan

 Terlano (BZ) – cantina-terlano.com

Il tempo è un lusso, si sa, ma per la pluricentenaria altoatesina Cantina di Terlano, sin dalla sua fondazione – nel 1893 – dare valore al tempo vuol dire ricevere in cambio altro valore sotto forma di vini straordinari, unici e irripetibili. Il principale vitigno da loro valorizzato, il Pinot bianco o Weissburgunder, ha trovato in questa storica Cantina il suo luogo d’elezione diventandone il simbolo…parli del Pinot Bianco e il pensiero va dritto alla Kellerei Terlan e al suo terroir ricco di rocce porfiriche rosse, sabbia, argilla e minerali che regala vini di straordinaria longevità. 223 soci, 270 ettari di vigneti, 2 milioni di bottiglie esclusivamente vini DOC – 30% rossi e 70% bianchi fermi – questi i numeri che la posizionano tra le eccellenze dell’Alto Adige e con un archivio enologico, posto sotto la cantina a 13 metri di profondità, che custodisce nell’oscurità e nel silenzio circa 100.000 bottiglie di tutte le annate dal 1955 con alcune ancora più vecchie, anche una del 1893!”

Alto Adige Terlano Doc Rarity 2008 Cantina di Terlano





Caratteristiche del vino

Sono solo 3.340 le bottiglie di questo prezioso nettare prodotte dalla cantina di Terlano, secondo il progetto del “rivoluzionario” enologo Stocker che sperimentò il lungo affinamento su lieviti fini dell’assemblaggio di Pinot Bianco, Chardonnay e Sauvignon Blanc per raggiungere la loro perfetta maturazione. In 18 cisterne d’acciaio riposano diversi vini – uno dei quali risale al 1979 – e ogni anno l’enologo Rudi Kofler seleziona ed imbottiglia una di queste annate invecchiate che verrà lanciata sul mercato come Rarity. Quest’anno, dopo un affinamento di 12 mesi in botti grandi, di 11 anni in serbatoi d’acciaio e un ulteriore anno in vetro, è di nuovo un Terlaner il vino scelto per portare con orgoglio il nome Rarity per l’annata 2008. La gradazione alcolica è di 13,5%.

Colore: giallo paglierino lucente con tenui riflessi verdognoli.

Bouquet: sensazioni olfattive molto articolate e intense. Inizialmente erbaceo, con note vegetali di sedano, camomilla e melissa, sviluppa profumi di albicocca secca, crosta di pane e lieviti uniti a sentori minerali di pietra focaia indice di basse rese in pianta.

Sapore: armonico, strutturato e potente. Trasmette una appagante sensazione di complessità unita ad una vivace acidità e freschezza. Emerge inizialmente la piacevolezza erbacea e una intensa sapidità e mineralità raffinata. Sorso avvolgente e ricco, dal lungo finale. Impossibile dimenticarlo.

Abbinamento consigliato: fin troppo facile suggerirlo con gli asparagi bianchi locali, ma è da provare. E poi crostacei e coquillages, ossia iodio e sentori marini che si rincorrono donando grande soddisfazione. Paste e risotti con frutti di mare, pesci alla griglia, ma anche carni bianche e rosse. Per gustarlo al meglio, servirlo ad una temperatura di 12-14 °C.

 Paolo Alciati