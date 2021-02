Azienda Agricola Contesa

 Collecorvino (PE) – contesa.it

Contesa nasce nel 2000 dalla tenacia e dall’esperienza trentennale di Rocco Pasetti, enologo di spicco della realtà vinicola abruzzese. In cantina vengono utilizzate vasche inox a temperatura controllata per vinificare a basso impatto enologico e barrique e botti in rovere di Slavonia. In questi pochi anni di storia l’azienda è già arrivata a conseguire prestigiosi premi nazionali e internazionali per merito dell’alto livello dei suoi vini, espressione di qualità e tipicità. I 45 ettari di vigneti, adagiati sulle colline pescaresi tra il mare Adriatico e il massiccio della Maiella, sono condotti senza uso di antiparassitari e di diserbanti, circondati da olivi secolari, querceti e un laghetto collinare e beneficiano di una notevole escursione termica. La composizione prevalentemente argillosa con una piccola percentuale calcarea dei terreni permette di avere vini ricchi di estratti, pieni, di ottima longevità favorendo una gradazione alcolica maggiore e profumi intensi…

Abruzzo Pecorino DOC – 2019 | Azienda Agricola Contesa

Caratteristiche del vino

Uno dei vini più importanti per questa cantina pescarese che di anno in anno percorre con sempre maggior sicurezza la strada dell’eccellenza. Le vigne a 200 mt. di altitudine raccolgono i benefici influssi del mare, a soli 15 km., e delle fresche temperature notturne collinari arricchendosi di profumi e acidità. Pecorino 100%. Vendemmiato a fine settembre, le uve sostano per 8 ore in criomacerazione. Affina 6 mesi in bottiglia. Gradazione: 13%

Colore: giallo paglierino brillante con riflessi verdognoli.

Bouquet: al naso è di buona intensità e persistenza, agrumato e con sentori di frutta bianca, fiori di biancospino e miele di acacia.

Sapore: al palato è fresco, sapido e con spiccata acidità e mineralità. Secco e armonico, di buon corpo e grado alcolico, si presenta elegante e di intrigante complessità con aromi di frutta matura e leggera speziatura. È un vino che si fa apprezzare per la lunga persistenza e la piacevolezza di beva.

Abbinamento consigliato: la spiccata acidità lo rende interessante per l’aperitivo, ma è facile da abbinare ad antipasti di pesce, crostacei, frutti di mare e pesci con cotture delicate, primi con sughi leggeri, carni bianche e formaggi freschi o poco stagionati. Interessante e curioso è l’abbinamento con dolci a base di frutta fresca o secca non caramellata.

 Paolo Alciati