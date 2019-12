Prosecco Doc sbarca in Kazakistan

Il Presidente e il Direttore del Consorzio di tutela promuovono gli eventi del Prosecco nel mondo.

Il presidente del Consorzio di tutela, Stefano Zanette, il direttore, Luca Giavi, e il vicedirettore Andrea Battistella, si sono recati ad Almaty e Nur-Sultan, città del Kazakistan, per presentare in eventi dedicati il “fenomeno Prosecco”, dalla storia del prodotto alle tipicità dei territori d’origine, dai criteri di coltivazione e lavorazione fino alle numerose e sempre crescenti opportunità di inserimento nelle abitudini alimentari e nei gusti dei cittadini di ogni angolo del pianeta.

Ad Almaty, negli spazi del Mercure Almaty City Center, alla presenza dell’ambasciatore italiano, Pasquale d’Avino, e di fronte a 140 partecipanti, Battistella ha descritto le ragioni della progressiva crescita sui mercati del Prosecco Doc.

Ad assistere, oltre agli esponenti della diplomazia, anche delegati dell’Istituto per il commercio estero (Ice) ed operatori della ristorazione, del mondo ricettivo e delle enoteche della zona. La chiusura è stata affidata ad esperienze di degustazione del Prosecco, in particolare nelle versioni Extra Dry e Brut, in abbinamento con assaggi in versione Finger Food di specialità gastronomiche italiane.

Il modello di promozione è stato replicato due giorni dopo, a Nur-Sultan, il nuovo nome della capitale del Paese assunto soltanto pochi mesi fa, sostituendo il precedente, Astana.

Qui l’impegno della descrizione del Prosecco e di tutte le sue potenzialità è stato affrontato da Zanette e Giavi, con analogo riscontro di consensi.

