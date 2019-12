Mago Sando è la nuova “Merenda all’Italiana”.

Lo chef stellato Marcello Trentini, per tutti Magorabin, dal nome del suo ristorante in Torino, ha ideato otto sandwich, quattro toast e quattro tramezzini, utilizzando i salumi di altissima qualità a marchio Raspini.

La collaborazione tra la storica azienda piemontese – leader nel settore dei salumi – Raspini e lo chef Marcello Trentini è nata da una condivisione di valori quali:

l’altissima qualità delle materie prime;

l’amore per la tradizione e per i prodotti del territorio.

Grazie a questo binomio la “Merenda all’italiana” è stata ripensata in chiave moderna e piemontese, privilegiando ingredienti semplici e di alta qualità.

L’ispirazione nasce dal Katsu Sando, il sandwich giapponese ormai famoso in tutto il mondo la cui ricetta prevede ingredienti come:

la cotoletta di maiale,

il cuore di cavolo cappuccio,

la salsa teriyaki e la senape.

Per i giapponesi il Katsu Sando non è altro che il Tonkatsu, uno dei piatti tipici nazionali giapponesi, inserito tra due fette di pane per poter essere comodamente consumato fuori casa. Una ricetta perfetta da portare a lavoro per la pausa pranzo, per uno spuntino veloce o per il pic-nic in famiglia.

Il “Mago Sando” realizzato dallo chef Trentini con i salumi Raspini

Il panino gourmet “Mago Sando” è stato presentato in anteprima presso Casa Mago Cocktail Lounge, il 4 dicembre 2019.

Gli ingredienti di questo panino sono:

“, prosciutto cotto di alta qualità che, secondo tradizione, viene cucito e legato a mano. Lo chef ne ricava una fetta spessa e quadrata, tagliata ad hoc, che con una saporita panatura diventa una cotoletta.

diventa una cotoletta. Il pregiato salume viene abbinato al cuore di verza affettato finemente, ad una deliziosa composta di cipolla rossa e alla maionese all’arancia

La location che ha visto “nascere” per la prima volta il Mago Sando, è il cocktail bar del Magorabin: un salotto caldo, rilassato, intimo, dove bere e mangiare a partire dall’ora dell’aperitivo fino a notte.

Salumi Raspini

Salumi Raspini, nasce nel 1946 da Elsa e Ilario Raspini, come piccolo laboratorio artigianale a conduzione familiare.

Col passare degli anni l’azienda si è trasformata in un’impresa moderna e all’avanguardia capace di conquistare la fiducia dei consumatori, importanti quote di mercato tra i produttori italiani di salumi e la fidelizzazione dei tradizionali e moderni canali distributivi.

Maddalena Raspini, figlia di Ilario ed Elsa, ha saputo far coesistere in modo perfetto tradizione e innovazione, legame con il territorio e sviluppo nei mercati esteri, alta qualità dei prodotti e rispetto per l’ambiente, sostenibilità ed esigenze nutrizionali dei consumatori.

I siti produttivi sono entrambi in provincia di Torino.

Scalenghe, risiede su una superficie di 61.000 mq

il Prosciuttificio Rosa, l’unità produttiva di Isolabella, copre una superficie di 15.000 mq.

Il successo di Raspini è dovuto anche a una capillare distribuzione multicanale e alle esportazioni in paesi come la Svezia, la Francia, la Germania e il Giappone.

Raspini offre un’ampia varietà di prodotti come prosciutti cotti e crudi, salami, bresaole, pancette, coppe, arrosti, mortadella, l’innovativa linea dei prodotti Antibiotic Free, la Collezione Gran Piemonte (lingua, girello, carpaccio, salame cotto).

Uno dei prodotti di punta, degno di una menzione speciale è il Salame Piemonte IGP.

Questo prodotto di eccellenza è composto da carni suine nostrane, provenienti da allevamenti piemontesi qualificati impastate con il vino rosso Barolo DOCG.

Nel maggio 2016, il Salame Piemonte IGP Raspini ha ottenuto il riconoscimento massimo di 3 stelle d’oro per il Superior Taste Award, conferito da una giuria di chefs stellati di 17 paesi europei dell’ITQI – International Taste & Quality Institute.

Arricchisce il catalogo Raspini, la gamma di prodotti Rosa: prosciutti ottenuti da un’accurata selezione delle migliori cosce suine della filiera nazionale e piemontese. Nel 2018 l’International Taste&Quality Institute, attraverso i giudizi di una giuria di chef stellati di 17 Paesi, ha conferito 3 stelle su 3 al Rosa Alba, il fiore all’occhiello della marca.

Ottime anche le specialità gastronomiche come il roast beef, lo stinco di prosciutto arrosto, prodotti senza conservanti, e i prodotti tipici della tradizione piemontese come la lingua, il girello bollito, il salame cotto, e l’esclusivo Filetto.

Completano l’offerta Raspini i prodotti di alta gamma del Prosciuttificio San Giacomo. Specializzato nella produzione di Prosciutti di Parma DOP, stagionati per oltre 18 mesi, per le migliori salumerie, gastronomie e ristoranti.

La Raspini SpA è stata tra le prime aziende ad aver aderito e ad aver sottoscritto il MANIFESTO IVSI (Istituto valorizzazione salumi italiani) – La Carta dei nostri Valori.

La carta enuncia i sette valori indispensabili per creare una relazione di fiducia tra aziende produttrici e consumatori quale motore di consolidamento e sviluppo del patrimonio dei salumi italiani.

Storia e tradizione

Informazione e cultura

Qualità e sostenibilità

Legame con il territorio

Stile di vita italiano

Gioco di squadra

Orientamento al futuro.

Il sistema qualità volontario Raspini assicura la tracciabilità totale delle materie prime, degli ingredienti e degli imballaggi primari in tutte le fasi di trasformazione e confezionamento dei singoli prodotti fino al punto vendita.

Raspini è stata tra le prime aziende a presentare negli anni ’90 i prodotti in atmosfera protettiva, grazie ad un nuovo reparto che dal 2008 ospita le linee di affettatura per prodotti in vaschetta all’interno di “camere bianche”. In questi ambienti, mediante il continuo addestramento degli addetti, l’igiene e la sanificazione sono mantenute ad un livello tale da assicurare i massimi standard di salubrità e conservare inalterate nel tempo le caratteristiche organolettiche dei prodotti.

