A partire dal 30 aprile riaprono le porte del wine resort.

Il famoso wine resort Palás Cerequio, situato a La Morra nel cuore delle Langhe, per festeggiare la ripartenza del settore della ristorazione, propone piatti della cucina dello chef stellato Damiano Nigro.

Lo chef Nigro gestisce in modo del tutto autonomo il ristorante, affiancato dalla compagna Elena Boffa e dal secondo Marco Angeloni: una cucina “capace di cambiare”, grazie ad un lavoro quotidiano sul menù e sulla scelta dei fornitori, con l’obiettivo di combattere la lotta allo spreco, nel pieno rispetto di ciò che la natura offre e alla costante ricerca della qualità delle materie prime da gustare in base alla stagionalità.

Spiega Damiano Nigro: “Stiamo studiando un menù ‘intenso’ piuttosto che ‘lungo’, pochi piatti identitari, eseguiti in maniera magistrale. Un’offerta che rispetta il mio gusto personale e la tradizione delle Langhe, cercando di amplificare i sapori locali, non di stravolgerli. Sono felice della vicinanza e dello scambio d’idee con la famiglia Chiarlo, che legherà la mia cucina ancora di più al territorio. Il sogno condiviso è quello di creare un luogo accogliente, dove sentirsi davvero a casa, coccolati dalle mani di professionisti dell’ospitalità, della gastronomia e del grande vino piemontese”.

Palás Cerequio: il wine resort dedicato ai cru del Barolo

Palás Cerequio nasce nel 2011 dalla ristrutturazione di un palazzo nobiliare settecentesco immerso fra i vigneti dell’omonimo cru di La Morra, grazie al lavoro della famiglia Chiarlo, che lo ha realizzato come un vero e proprio “tempio del Barolo”.

Vi sono conservate più di 6000 bottiglie dal 1958 ad oggi: attraverso degustazioni personalizzate ed esclusive, guidate dal direttore Roberto Stroppiana, è possibile apprezzare questo stupendo archivio enoico.

Spiega Alberto Chiarlo: “La carta dei vini del ristorante è imponente e conta oltre 100 referenze. Il focus è su Barolo e Barbaresco, presenti rispettivamente con più di 400 e 100 etichette. La carta è esplorabile sia in profondità, con le verticali di annate diverse di uno stesso vino, sia in ampiezza, grazie alla presenza dei produttori più importanti di entrambe le denominazioni. Al calice, oltre 50 vini di cui 40 Baroli, aperti con il Coravin. Anche al tavolo non mancheranno le degustazioni tematiche sui grandi cru con verticali e orizzontali”.

Il ristorante Damiano Nigro accoglie gli ospiti negli eleganti tavoli affacciati sui vigneti i quali, nelle giornate più soleggiate, saranno protetti da una meravigliosa pergola di viti intrecciate (tòpia in piemontese).

Ampi spazi all’aperto, dotati di ogni comfort, garantiscono tutta la sicurezza necessaria in questo particolare momento.

Il ristorante Damiano Nigro è aperto da mercoledì a domenica a pranzo e a cena, a martedì solo a cena.

Palás Cerequio è un luogo ideale da cui partire alla scoperta delle Langhe, riconosciute dall’Unesco Patrimonio Mondiale dell’Umanità.

Offre inoltre nove raffinate suites: quattro dedicate al Passato con architetture dei distinti palazzi piemontesi del Settecento e cinque dedicate al Futuro, progettate secondo uno stile minimal e contemporaneo.

Chef Damiano Nigro

Nato nel 1973 a Brindisi, lascia l’Alta Langa della Nocciola, dov’è stato per 14 anni executive chef presso il Relais Villa d’Amelia a Benevello in provincia di Cuneo conquistando anche una stella Michelin.

Un’importante gavetta in tante cucine, da Gualtiero Marchesi ad Alain Ducasse, da lavapiatti a sous chef di Enrico Crippa.

Informazioni utili per raggiungere il wine resort Palás Cerequio

Palás Cerequio Borgata Cerequio – La Morra (CN)

Palas Cerequio Barolo Cru Resort

+39.0173 50657

direzione@palascerequio.com

