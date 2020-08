Dalle cene per i regnanti d’Europa ai Luxury Cooking Show – Lo chef olandese imprenditore a Torino

Abram Stringa, Executive Chef olandese

Abram Stringa è un quarantaseienne Executive Chef olandese, con circa trent’anni di esperienza passati tra ristoranti Gourmet e stellati Michelin del Benelux e del Nord Italia.

La sua crescita professionale avviene fra Amsterdam e Utrecht – sua città di origine – dove frequenta la Scuola di Alta Cucina nella quale viene notato da uno degli insegnanti, nonché private chef della Regina Beatrix d’Olanda, Peter van de Laar. Questi diviene modello di ispirazione per Abram, che ne apprezza le indiscutibili doti professionali, organizzative e creative ma vede in lui anche un grande carismatico, un esteta e un vincente. È proprio van de Laar a mettere alla prova le capacità di Abram, facendolo partecipare ad uno dei banchetti per la famiglia reale olandese. In quell’occasione, Abram mostra tutto il suo talento, l’abilità a lavorare in squadra e con cura estrema e concentrazione costanti in situazioni ad alta performance e di grande stress.

Conquistata la fiducia del suo insegnante, da quel momento viene inserito a pieno titolo fra gli Chef a servizio di Queen Beatrix in occasione dei Royal banquettes. Questa esperienza lo aiuta indiscutibilmente a crescere – sia dal punto di vista personale sia professionale – e gli dà l’opportunità di entrare in un circuito di contatti con i quali stabilisce in seguito partnership di lavoro stimolanti e arricchenti. In oltre vent’anni di carriera lavorativa, Abram conosce e si confronta con ambienti, professionisti e ruoli diversi. Passa da Sous Chef a Chef de Partie. Da Head Chef ad Executive, fino a curare la creazione di nuovi food concept in veste di Food Consultant & Recipes Developer anche per personaggi famosi dello showbiz olandese, tra cui Spiros Chalos, imprenditore e produttore discografico di origini greche. In veste di Food Consultant va citata anche la sua esperienza presso il prestigioso Okura Hotel and Restaurant di Amsterdam dove, in partnership con il ristorante 2 stelle Michelin Ciel Blue, organizza cene e banchetti per Primi Ministri, i reali di Giappone, il Presidente degli Stati Uniti, la Famiglia Reale olandese… in un’occasione è anche lo chef privato di Putin.

Per natura incline a cimentarsi con nuove sfide – e sempre impegnato a dare forma a nuove idee – lancia anche un suo food format insieme ad un collaboratore. Siamo all’inizio degli anni 2000 quando nel centro di Utrecht apre un gourmet lunch room & delicatessen shop, con annessa dog boutique. Qui non solo prepara luxury lunch ma delizia anche gli amici a quattro zampe con pranzi e snacks a cinque stelle, feste di compleanno a tema negli spazi del suo store con gadgets golosi, photo shooting ed eventi. Il concept ottiene talmente tanto successo da finire su tutti i rotocalchi del Benelux; perfino giornalisti anglosassoni fanno visita al lunchroom & shop e scrivono articoli su questo nuovo format, allora pioniere di quello che in qualche anno diviene una vera e propria “hit” in alcune zone del mondo.

Per seguire l’amore, nel dicembre 2014, Abram lascia Utrecht per unirsi alla sua compagna Cecilia, trasferendosi a Torino e preparandosi a scrivere un nuovo capitolo della sua vita e della sua carriera. Proprio perché la fortuna aiuta gli audaci – e i capaci – dopo pochi mesi gli viene offerto di diventare Chef per l’allora neonata Farmacia del Cambio, responsabile della sezione luxury lunch e aperitivo. Con la supervisione di Matteo Baronetto – Chef patron del prestigioso e storico Ristorante del Cambio – 1 stella Michelin – Abram darà vita al concept della gastro boutique de La Farmacia come lo conosciamo oggi.

I Eat. Food Tours & Event Planning

Questa prestigiosa esperienza italiana gli dà molte soddisfazioni, ma al tempo stesso Abram sente di voler costruire qualcosa di suo insieme alla donna che lo ha portato in Italia.

Così, dopo oltre tre anni trascorsi a La Farmacia del Cambio, si imbarca per un’altra avventura. Nel 2018 fonda infatti “I Eat. Food Tours & Event Planning” con Cecilia Puca, Sociologa e Tourist Event Manager. Unendo percorsi, esperienze e know how diversi ma passioni molto simili, entrambi creano percorsi enogastronomici rivolti ad un pubblico internazionale, ma anche locale. Cammini culinari alla scoperta di Torino e del Piemonte, passando dalla porta del gusto e intrattenuti da un vivace e ricercato storytelling. L’iniziativa riscuote subito successo e un’importante clientela – prevalentemente statunitense e californiana – apprezza molto le esperienze da loro disegnate a tavolino, ma anche la professionalità, creatività e il mood sempre casual friendly con cui Cecilia e Abram gestiscono gli eventi. Iniziano così ad arrivare richieste di ulteriori servizi, come event planning, lezioni di cucina e anche travel planning & advice con destinazioni italiane ma anche verso l’Olanda. Ad oggi, la compagnia offre con successo tutti questi servizi.

Dai suoi esordi ha inoltre ricevuto diversi Awards, come quello di Best Culinary Tours of Italy 2020 – assegnato da Travel and Hospitality Award – e Traveler’s Choice 2020 assegnato da TripAdvisor. Tra i suoi clienti troviamo grandi aziende come Deloitte Los Angeles, Pepsi Cola Manhattan, European Innovation Academy, Nixon Peabody LLP San Francisco e svariati altri.

Tra le ultimissime new entries offerte da Abram e Cecilia c’è anche la sezione Virtual Cooking Classes, che sta dando ottimi risultati: Chef Abram, live da Torino, insegna a preparare piatti squisiti – italiani e non – e menu gourmet su richiesta, entrando nelle cucine di tutto il mondo in diretta dalla sua attraverso la piattaforma on line Zoom…in soli due mesi dal lancio dell’iniziativa sono stati celebrati diversi compleanni e anniversari virtuali e sono in corso di organizzazione Corporate Events e Team Building per alcune aziende statunitensi.

Due altri servizi – anch’essi virtuali- sono invece curati direttamente dalla sua compagna Cecilia: Virtual Travel Coaching e Virtual Culinary Tours a Torino (quest’ultimo in fase di lancio). Per i locals Chef Abram e Cecilia propongono

Cooking Classes

Social Dining

Luxury Cooking Show con cena gourmet in una location reale

con cena gourmet in una location reale ma anche cene private con Chef a domicilio

organizzazione di eventi in spazi ricercati

lancio di prodotti

Team Building & Corporate.

Il progetto futuro è ancora top secret

Ultimo ma non ultimo: in corso d’opera c’è anche un altro progetto molto interessante. Tornando a indossare le sue amate vesti di Food Consultant, infatti, Chef Abram è stato di recente scelto per far parte del team creativo che sta dando vita ad un nuovissimo prodotto e food format rivolto agli USA. Il progetto è ancora top secret ma a breve assisteremo al suo lancio internazionale. Tutto questo e molto altro bolle in pentola. Lo Chef e la sua partner, nella vita come in business, sono una fucina di idee e una alla volta – con la solita determinazione ed entusiasmo che li contraddistinguono – riusciranno certamente a realizzarle tutte.

Autore & Credits

Paolo Alciati

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Paolo Alciati