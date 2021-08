Westward, il Whisky American Single Malt distribuito da Rinaldi 1957

Rinaldi 1957 di Bologna distribuisce per l’Italia il Whisky della distilleria Westward con il nuovo packaging.

Dalla stessa distilleria di Aviation Gin, in Oregon, è disponibile nella sua nuova veste grafica un Single Malt che gli intenditori di Whisky hanno potuto assaggiare negli Stati Uniti e in selezionati locali del mondo.

Tre prodotti di Rinaldi 1957 novità assoluta per il mercato Italiano:

Whisky Westward American Single Malt

Whisky Westward Pinot Noir Cask

Whisky Westward Stout Cask.

Grazie alla filosofia del “minimal distilling”, la distilleria Westward, fondata nel 2004 a Portland, in Oregon, rappresenta la punta di diamante dei single malt prodotti negli USA. I fondatori, Thomas Mooney e Christian Krogstad, hanno pensato al loro single malt sedici anni fa, ispirati dalla cultura, dal clima e dagli ingredienti naturali dell’America del NordOvest.

Il nome Westward vuol dire infatti “verso ovest”.

Westward è l’American Single Malt più premiato: spicca una doppia Medaglia d’Oro alla San Francisco World Spirits Competition 2020.

Le caratteristiche del Whisky Single Malt Westward

Fermentato come una birra, Westward Single Malt viene quindi distillato come uno Scotch e invecchiato come un bourbon.

In Westward, tutto parte dall’orzo che cresce negli stati dell’Oregon e di Washington. Esso viene maltato per creare una birra American Ale con lieviti di birra e una lenta fermentazione a bassa temperatura.

La birra viene distillata due volte in un pot still che i mastri distillatori hanno disegnato per creare un distillato robusto.

Westward viene fatto invecchiare – in botti di quercia americane vergini – in Oregon, dove estati caldissime ma secche e inverni freddi e umidi rappresentano il clima ideale per invecchiare un grande whisky.

Infine, il whisky viene spostato in botti più piccole per raggiungere un profilo ben bilanciato e pieno.

Westward è imbottigliato senza filtrazione a freddo e senza nessun additivo per mantenere.

45% ABV

79€

70 CL

Distribuito e rappresentato in Italia da Rinaldi 1957

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa