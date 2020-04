Vini della Rioja Marqués de Murrieta distribuiti da Sagna per l’Italia

Vini Spagnoli. Sagna S.p.A. inserisce una nuova storica e prestigiosa Casa nel cuore della Rioja: Marqués de Murrieta.

Vini della Rioja: Marqués de Murrieta, distribuiti in Italia

Le uve utilizzate provengono dai vigneti delle tenute aziendali e sono raccolte rigorosamente a mano.

Rioja Reserva: una delle etichette più famose in Spagna

Provenienza delle uve : tenuta Ygay, nel punto più a sud della Rioja Alta tra i 320 e i 485 metri s.l.m.

: tenuta Ygay, nel punto più a sud della Rioja Alta tra i 320 e i 485 metri s.l.m. Vitigni : 80% Tempranillo, 12% Graciano, 6% Mazuelo, 2% Garnacha.

: 80% Tempranillo, 12% Graciano, 6% Mazuelo, 2% Garnacha. In cantina : l’uva diraspata fermenta in acciaio per 8 giorni a temperatura controllata e a contatto con le bucce.

: l’uva diraspata fermenta in acciaio per 8 giorni a temperatura controllata e a contatto con le bucce. Affinamento : 18 mesi in botti americane da 225 litri.

: 18 mesi in botti americane da 225 litri. Vino elegante fine e complesso, dai sentori di amarena, spezie e vaniglia. Morbido e di ottima freschezza. Ricalca lo stile dei grandi “Château” bordolesi.

93: James Suckilng | 100: Wine Spectator | 93: Robert Parker

Capellanía Riserva | Vino Bianco

Provenienza delle uve : vigneto La Plana di 40 ettari piantato nel 1950 a 485 metri s.l.m..

: vigneto La Plana di 40 ettari piantato nel 1950 a 485 metri s.l.m.. Vitigni : 85% Tempranillo, 15% Mazuelo.

: 85% Tempranillo, 15% Mazuelo. In cantina : le uve rimangono per un breve periodo a contatto con le bucce prima della pressatura

: le uve rimangono per un breve periodo a contatto con le bucce prima della pressatura Affinamento : 15 mesi in barrique francese da 225 litri.

: 15 mesi in barrique francese da 225 litri. Vino elegante ed armonico, fruttato e floreale, con finale speziato.

96: James Suckilng | 93: Decanter| 93: Robert Parker

Castillo Ygay Rioja Gran Reserva Especial

Provenienza delle uve : la vigna, piantata nel 1945, si trova a 485 metri s.l.m..

: la vigna, piantata nel 1945, si trova a 485 metri s.l.m.. Vitigni : 100% Viura.

: 100% Viura. In cantina : i grappoli vengono diraspati e pressati delicatamente. Fermentazione di 11 giorni in acciaio.

: i grappoli vengono diraspati e pressati delicatamente. Fermentazione di 11 giorni in acciaio. Affinamento : 24 mesi in botti da 225 litri in botti americane e francesi.

: 24 mesi in botti da 225 litri in botti americane e francesi. Vino corposo e strutturato, aromatico e di grande consistenza al palato.

99: James Suckilng | 97: Decanter| 97: Robert Parker

Dalmau Rioja | edizione limitata

Provenienza delle uve : selezione dei migliori grappoli provenienti dai 9 ettari della vigna Pago Canajas (suoli ferro-argillosi) a 480 metri s.l.m.

: selezione dei migliori grappoli provenienti dai 9 ettari della vigna Pago Canajas (suoli ferro-argillosi) a 480 metri s.l.m. Vitigni : 82% Tempranillo, 15% Cabernet Sauvignon, 3% Graciano.

: 82% Tempranillo, 15% Cabernet Sauvignon, 3% Graciano. In cantina : i grappoli diraspati sono pressati delicatamente. Il Tempranillo fermenta in botti di acciaio mentre il Cabernet Sauvignon e il Graciano in botti di rovere.

: i grappoli diraspati sono pressati delicatamente. Il Tempranillo fermenta in botti di acciaio mentre il Cabernet Sauvignon e il Graciano in botti di rovere. Affinamento : 23 mesi in botti da 225 litri in botti Allier francesi.

: 23 mesi in botti da 225 litri in botti Allier francesi. Vino elegante, armonico e intenso, dal naso complesso, con sentori di frutti di bosco, cioccolato e note minerali. Potente ed equilibrato.

99: James Suckilng | 97: Decanter| 97: Robert Parker

Le annate 2010 e 2016

Il 2010 è stata considerata un’annata eccellente nella Rioja. Le vigne nella tenuta Ygay hanno raggiunto i più alti livelli di qualità degli ultimi decenni. Il clima, favorevole durante tutto l’anno, ha visto succedersi un inverno freddo e piovoso, una primavera umida e un’estate senza alte temperature. I vini hanno espresso eleganza ed equilibrio, il tutto è stato confermato dagli ottimi punteggi ottenuti dalla critica internazionale.

Anche il 2016 è stata un’annata eccellente. A un inverno piovoso e mite, che ha favorito l’accumulo di acqua, sono seguite una primavera calda ed un’estate secca e fresca. Un andamento climatico che ha agevolato la lenta maturazione delle uve rivelatesi perfettamente equilibrate al momento della raccolta.

L’azienda Casa Marqués de Murrieta: storia ed ubicazione geografica

Luciano de Murrieta nel 1852 fondò la Casa Marqués de Murrieta piantando le prime vigne nella cuore della Rioja, a pochi km da Logroño e iniziò a commerciare con il Nuovo Mondo.

La tenuta Ygay, con i suoi 300 ettari di vigneto che circondano la cantina, è situata a sud della Rioja Alta, una delle 17 comunità autonome della Spagna che, per prima, nel 1991, ha ottenuto la DOCa.

L’edificio, eretto a metà del XIX secolo, sul modello di quelli di Bordeaux dove Luciano aveva studiato prima di iniziare il suo percorso vitivinicolo, fa parte di uno spettacolare complesso, restaurato nel corso degli ultimi otto anni.

Il sommo Château, di rara bellezza architettonica, è uno degli edifici più antichi d’Europa e ospita, al suo interno, la più grande collezione privata di bottiglie e documenti storici che testimoniano l’attività produttiva a Logroño, oggi capitale del vino della Rioja.

Dal 1996 la bodega è diretta da Vicente Dalmau Cebrián-Sagarriga, Conte di Creixell, insieme alla sorella Cristina e con il supporto di uno staff giovane e qualificato.

Casa Marqués de Murrieta esporta i suoi vini in 100 Paesi e ad oggi è diventata un punto di riferimento per l’intera regione spagnola della Rioja, ottenendo premi e riconoscimenti in tutto il mondo.

Nel 2015 la cantina è stata riconosciuta come la migliore del mondo.

