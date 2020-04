Sagna distribuisce l’edizione speciale del Barolo Pianpolvere Soprano per festeggiare il centenario della famosa vigna di Monforte d’Alba.

La vigna di 9 ettari è sita a Monforte nel cuore delle Langhe, all’interno della Menzione Geografica Bussia, ed è di proprietà di Rodolfo Migliorini, già noto per i suoi Spumanti firmati Podere Rocche dei Manzoni.

Barolo Pian Polvere Riserva Bussia 2010

Il vino è prodotto solo nelle migliori annate. Il periodo di affinamento è variabile: il Barolo esce quando il potenziale espressivo inizia a esprimersi.

Sono passati ben dieci anni della vendemmia. Questa edizione speciale ha riposato dapprima in cemento e successivamente in legno e in vetro.

Il vino ha un colore rubino delicato.

Al al naso è complesso con note di fiori

Al palato è ampio, elegante, sapido, caratteristico, dalla spiccata mineralità.

Questo Barolo Riserva è un’esperienza degustativa da non perdere.

L’annata

Il 2010 è considerata nelle Langhe una “tra le più belle” dell’ultima decade.

Il vigneto è esposto a sud e sud-ovest ed è condotto in regime biodinamico.

Renato Ratti è stato il primo ad inserire il Pian della polvere nella sua mappa (molto prima della ufficializzazione delle attuali MeGA), ma le virtù di questi terreni erano già conosciute fini dai tempi di Napoleone.

Alla fine dell’’800 il generale francese decise di costruirci una polveriera (da qui il nome del vigneto) per via della posizione strategica. Il vento filtrato dai boschi che costantemente soffia nella grande area della Bussia fu il secondo motivo per cui Napoleone scelse proprio questi appezzamenti.

Rispetto per la natura, per l’ambiente e per i consumatori

Rodolfo Migliorini con il Barolo Riserva Docg Bussia Pianpolvere Soprano aderisce al progetto per la cultura della Green Experience.

Gli obiettivi del progetto messi in atto per rispettare la terra e il suo ecosistema sono:

lotta integrata

eliminazione totale dell’uso di diserbanti

inerbimento dei vigneti

sovescio

confusione sessuale del vigneto

utilizzo esclusivo di concimi organici

insediamenti di nidi artificiali per uccelli e pipistrelli

spazio lacustre di acqua sorgiva.

Ecco dove si trova ubicato il vigneto

Guarda il video per conoscere altre informazioni sulla vigna (qui Rodolfo Migliorini presentava l’annata 2009).

Pianpolvere Soprano

 Località Bussia 32 | 12065 Monforte d’Alba (CN) Italy

 pianpolveresoprano.it

 Distribuito in Italia da Sagna S.p.A dal 1928



Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa