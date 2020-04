L’Associazione Produttori del Nizza e l’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato unite per l’iniziativa benefica a sostegno dell’operato e degli operatori sanitari di Asti.

E’ partita questa mattina la campagna social #IlNizzaperlasolidarietà ideata dall’Associazione Produttori del Nizza in collaborazione con l’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato volta a raccogliere fondi, attraverso la vendita di bottiglie di NIZZA DOCG donate dai produttori associati, che verranno devoluti a sostegno dell’Ospedale Cardinal Massaia e dell’ASL di Asti. L’iniziativa partita oggi proseguirà sino al 10 maggio.

“L’Associazione Produttori del Nizza ha sempre creduto fortemente nel valore della collaborazione. Negli anni oltre a promuovere la denominazione Nizza DOCG ha anche ampliato il dialogo con il territorio per fare sistema ed essere più forti insieme. In questo particolare periodo vogliamo dare un contributo alle realtà che quotidianamente stanno gestendo l’emergenza Covid-19.” commenta Gianni Bertolino, Presidente dell’Associazione Produttori del Nizza. “Ci auspichiamo che la raccolta fondi venga accolta non solo a livello locale, ma anche regionale in quanto solo essendo uniti possiamo vincere.”

Da oggi sino al 10 maggio i produttori delle cantine aderenti all’iniziativa realizzeranno e condivideranno sui propri canali social dei video nei quali racconteranno la propria realtà e spiegheranno come partecipare attivamente alla raccolta fondi proponendo, inoltre, al pubblico di creare ulteriori contenuti sulla tematica. In parallelo, l’Associazione condividerà tutti i video dei produttori sulla propria pagina Facebook e tutti i contenuti dei partecipanti sulla pagina Instagram @IlNizza.

Nel dettaglio, il progetto prevede infatti la vendita di bottiglie di Nizza DOCG donate dalle aziende vitivinicole aderenti all’Associazione attraverso l’attività dell’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato che si occuperà di tutta la parte logistica dallo stoccaggio alla spedizione. Per contribuire alla raccolta si potranno effettuare ordini per una o più bottiglie tra le etichette messe a disposizione dai produttori per l’iniziativa oppure scegliere i box da 3 bottiglie al prezzo speciale di 50,00 euro o da 6 bottiglie a 95,00 euro contenenti una selezione effettuata a discrezione dell’Enoteca. Una soluzione per contribuire attivamente alla causa e farsi una sorpresa scoprendo una delle eccellenze enoiche del Monferrato.

“Accogliamo con piacere l’idea dell’Associazione Produttori del Nizza perché riteniamo che sia importante dare un segnale forte volto a ringraziare tutti gli operatori sanitari contribuendo concretamente. Al contempo vogliamo dare un valore aggiunto a chi acquisterà il Nizza DOCG per questo abbiamo previsto i box. In ciascuno di essi metteremo una selezione di bottiglie miste così da far scoprire le varie realtà produttive. Degustando le molteplici interpretazioni dei produttori si potranno scoprire anche le diverse anime che fanno grande questa DOCG.” commenta Mauro Damerio, Presidente dell’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato.

IL DETTAGLIO

Iniziativa: #ILNIZZAPERLASOLIDARIETÀ

Promotori: Associazione Produttori del Nizza ed Enoteca Regionale di Nizza Monferrato

Beneficiari: Ospedale Cardinal Massaia e ASL di Asti

Periodo: dal 9 aprile al 10 maggio 2020

Modalità di acquisto: prenotando via email a info@enotecanizza.it o chiamando il numero 320.14.14.335 per maggiori informazioni.

Hashtag: #ilnizzaperlasolidarietà – #nizzadocg – #unitisivince – #ilnizza – #enotecanizza

ASSOCIAZIONE PRODUTTORI DEL NIZZA

L’Associazione Produttori del NIZZA nasce il 19 novembre 2002 con l’obiettivo di valorizzare e promuovere l’eccellenza della denominazione NIZZA ed è attualmente costituita da 68 soci. I dati della vendemmia 2019 complessivi contano 632.536 bottiglie di cui 37.116 di Barbera d’Asti Superiore Nizza DOCG e 595.420 di Nizza DOCG. Gli organi dell’Associazione sono il Presidente Gianni Bertolino, il Vicepresidente Daniele Chiappone e il Consiglio di amministrazione. Sede presso l’Enoteca Regionale in Via Crova, 2 a Nizza Monferrato (AT). Info: www.ilnizza.net – FB @IlNizza– IG @ilNizza

ENOTECA REGIONALE DI NIZZA MONFERRATO

L’Enoteca Regionale di Nizza Monferrato si può considerare la casa dei produttori del Nizza DOCG e della Barbera d’Asti contando più di 150 associati e più di 400 etichette diverse di Barbera. Presso il punto vendita vi è un’ampia rappresentanza di tutti i produttori della nostra zona con ampia scelta. Promuoviamo il vino e i prodotti tipici a livello locale attraverso il punto vendita, il ristorante “La signora in rosso” e in occasione di nostri eventi come “Nizza è Barbera”. Sede in Via Crova, 2 a Nizza Monferrato (AT).

Redazione Centrale TdG