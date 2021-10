Un cocktail ispirato al film “Sapore di Mare”, di Carlo Vanzina, 1983

Barman: Ugo Acampora, proprietario e bartender del Twins, cocktail, wine, coffee di Napoli

Ingredienti

4,5 cl Fifty Pounds London Dry Gin infuso ai limoni scottati

2 cl succo di limone

2 cl di sciroppo di alga spirulina

Falanghina carbonata

Garnish: crusta di alga spirulina in polvere

Bicchiere: coppa Champagne

Preparazione

Il drink si prepara con la tecnica shake & strain: versare il Fifty Pounds London Dry gin e tutti gli altri ingredienti, eccetto la falanghina carbonata, all’interno di uno shaker. Shakerare per circa 10 secondi e versare il tutto in una coppa champagne, colmando con la falanghina carbonata.

Ispirazione

Il drink si chiama Lo Smeraldo per via del colore verde molto acceso, grazie alla presenza di uno sciroppo all’alga spirulina.

Variante estiva e fresca del classico cocktail French 75, questo cocktail, che vede protagonista il Fifty Pounds London Dry Gin – distribuito in Italia da Rinaldi 1957 – è ispirato a Sapore di Mare di Carlo Vanzina, un grande classico della commedia all’italiana, esaltazione dell’estate. Quale miglior modo di ricordare la bella stagione con il mare, se non inserendo nel drink un’alga marina! Il film, interpretato da Jerry Calà, Marina Suma, Christian De Sica e Virna Lisi e ambientato a Forte dei Marmi, negli anni Sessanta, racconta l’incrocio delle storie di alcune famiglie e in particolar modo gli intrecci amorosi dei loro figli, provenienti da diverse città italiane.

Autore & Credits

Redazione TdG

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa