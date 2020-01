Un cocktail dedicato ispirato al film “Amarcord”, di Federico Fellini, 1973)

La Barlady è Roberta Martino, co-fondatrice del collettivo ShakHer

Ingredienti e preparazione:

15 ml Amaro Formidabile

15 ml Hine Cognac VSOP

30 ml rum Pappagalli Remember Trinidad

15 ml Dry Curacao Pierre Ferrand

3 drop Amargo Chuncho

Peel di arancia

Bicchiere: Napoleon

PREPARAZIONE

Versare gli ingredienti in un mixing glass precedentemente raffreddato e miscelare con cura fino a quando il drink non sarà correttamente diluito. Una volta versato all’interno del bicchiere, cospargere con gli olii essenziali dell’arancio.

ISPIRAZIONE:

La vicenda, ambientata all’inizio della primavera del 1932 (riferimento certo visto la corsa della VII edizione della Mille Miglia), a Rimini onirica ricostruita a Cinecittà, come la ricordava Fellini in sogno, narra la vita nell’antico borgo (o e’ borg, come a Rimini conoscono il quartiere di San Giuliano) e dei suoi più o meno particolari abitanti: le feste paesane, le adunate del “sabato fascista”, la scuola, i signori di città, i negozianti, il suonatore cieco, la donna procace ma un po’ attempata alla ricerca di un marito, il venditore ambulante, il matto, l’avvocato, quella che va con tutti, la tabaccaia dalle forme giunoniche, i professori di liceo, i fascisti, gli antifascisti e il magico conte di Lovignano, ma soprattutto i giovani del paese, adolescenti presi da una prepotente “esplosione sessuale”.

