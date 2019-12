Un cocktail ispirato al film “Scarface”, di Brian De Palma.

I Barmen Simone Lancia e Christian Felice del Ristorante Madre di Roma, sono gli ideatori di un originale cocktail dedicato al famoso film del 1983.

Il locale del centro di Roma è famoso nella capitale per la sua cucina italo-spagnola, per l’arredamento fashion e soprattutto per gli ottimi cocktail.

Ingredienti e preparazione del Trader’s Fizz:

50 ml Fifty Pounds London Dry Gin

20 ml sciroppo di papaya e liquirizia

15 ml Falernum homemade

30 ml succo di limone

15 ml albume

3 dash Peychaud bitter

2 dash Lavander bitter

Soda

Tecnica : per la preparazione del cocktail viene utilizzata la tecnica shake & double strain .

: per la preparazione del cocktail viene utilizzata la . Note : l’albume prende volume grazie ad una sola shekerata. La componente frizzante è data dalla soda.

: l’albume prende volume grazie ad una sola shekerata. La componente frizzante è data dalla soda. Garnish: l’elegante guarnizione con fiore edule e semi di papaya essiccati, conferisce al drink un sapore speziato.

Un cocktail ispirato ad un incontro di culture

Caratteristiche : in questo drink le note speziate si sposano alla perfezione con la parte fresca e fruttata.

: in questo drink le note speziate si sposano alla perfezione con la parte fresca e fruttata. Il nome : ispirato a Trader Vic , l’inventore dei Tiki Cocktail, ma anche ad uno dei drink storici più famosi di sempre il “Gin Fizz”. Il risultato è un mix tra un Gin Fizz e un Tiki Cocktail.

: ispirato a , l’inventore dei Tiki Cocktail, ma anche ad uno dei drink storici più famosi di sempre il “Gin Fizz”. Il risultato è un mix tra un Gin Fizz e un Tiki Cocktail. Il Film: Scarface | Anno 1983

Per capire l’ispirazione dei due barmen dobbiamo risalire alla storia del Gin Fizz. Questo drink nacque nel 1750 sulle navi inglesi, per opera dei soldati della Marina Inglese sbarcati in America, che usavano miscelare il Gin con succo di limone per fare il pieno di vitamina C prima di tornare a bordo. Nel caso del Trader Fizz la ricetta originale del Gin Fizz incontra la cultura Tiki e le tradizioni dei Caraibi. Nel film Scarface il protagonista Tony Montana (Al Pacino), scappato da Cuba come rifugiato politico, sbarca in America diventando uno dei più pericolosi gangster d’America.

Dove assaggiarlo

 Ristorante Madre Largo Angelicum 1A, Roma

 +39 06 678 9046

Autore & Credits

Paolo Alciati

Fonte Ufficio Stampa

Credit Photo Ufficio Stampa