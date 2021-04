Visita guidata a Casa Martini.

Casa MARTINI per spegnere le sue prime 60 candeline ha pensato a un calendario annuale ricco di eventi che accompagneranno i visitatori alla scoperta della location e non solo.

Save the Date

Dal 18 maggio 2021, in occasione della Giornata Internazionale dei Musei, Casa MARTINI realizzerà una visita guidata in presenza o virtuale – in base alla situazione sanitaria – per svelare al grande pubblico l’ingrediente base dei prodotti MARTINI: il vino.

“Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo, vogliamo continuare a rendere speciale questo luogo unico che rappresenta un pezzo importante di storia italiana. – commenta Marco Budano, MARTINI Brand Homes Manager – Per festeggiare questo importante compleanno abbiamo deciso di organizzare visite alle collezioni museali e allo stabilimento, di realizzare esperienze dedicate alla mixology e alla degustazione, di unire tutti gli elementi chiave della Brand Home, elementi che le hanno permesso di distinguersi in 60 anni di storia. Il nostro obiettivo è quello di rendere sempre più interessante Casa Martini e per questo rinnoviamo l’offerta ogni giorno grazie a numerose esperienze pensate per far conoscere questo luogo elegante e ospitale.”

La storica sede fu fondata il 20 aprile 1961, insieme al Museo Martini di Storia dell’Enologia: il primo Museo del vino aperto in Italia destinato ad accogliere celebrità, giornalisti, esperti del settore, studenti, turisti, curiosi e appassionati. Un luogo unico in cui raccogliere una collezione di oltre 600 oggetti in mostra, databili tra il VII sec. a.C. e gli anni Venti del Novecento, nata sotto gli auspici della Soprintendenza Archeologica del Piemonte e considerata ancora oggi tra le più prestigiose collezioni al mondo sul tema.

“Il Museo racconta oltre 2.600 anni di storia enologica che si fonde con le origini del vermouth e con il rito del banchetto come antica forma di socialità. – racconta Anna Scudellari, MARTINI Heritage Curator – Una testimonianza che passa attraverso la bellezza, l’arte, l’alto artigianato e gli strumenti della tradizione produttiva nel settore”.

Principe della produzione, uno degli ingredienti che caratterizzano da sempre il gusto di MARTINI: “Il vino, ingrediente base degli Aperitivi MARTINI, tra cui il classico MARTINI Rosso o l’ultimo nato della famiglia, il MARTINI Fiero. – aggiunge Fabio Pane, MARTINI Marketing Manager Italia – In ciascuna ricetta, al vino si uniscono le erbe aromatiche, miscelate con sapienza seguendo le indicazioni del MARTINI Master Blender”.

Per tutto il 2021 sarà possibile prendere parte ad eventi che permetteranno di conoscere le tre anime di Casa MARTINI:

il Museo MARTINI di Storia dell’Enologia , ideato nel 1961 per illustrare le origini della cultura enologica, del vermouth e degli aperitivi;

, ideato nel 1961 per illustrare le origini della cultura enologica, del vermouth e degli aperitivi; la Mondo MARTINI Gallery che, a partire dal 2005, conduce il visitatore in un viaggio attraverso lo stile di MARTINI, simbolo dell’aperitivo italiano dal 1863 e, last but not least,

che, a partire dal 2005, conduce il visitatore in un viaggio attraverso lo stile di MARTINI, simbolo dell’aperitivo italiano dal 1863 e, last but not least, il MARTINI Discovery Tour aperto nel settembre 2020 in una veste completamente rinnovata e pensato per raccontare la fusione di tradizione e innovazione nel processo produttivo MARTINI, caratterizzato da artigianalità e qualità, e per accompagnare il visitatore all’interno dello stabilimento produttivo MARTINI.

A completare le mille sfaccettature di Casa MARTINI anche l’area Tasting, il MARTINI Bar e lo Store MARTINI, tappe fondamentali e imperdibili durante le visite guidate.

Questo è solo un piccolo assaggio di quanto è previsto per le celebrazioni del 60° anniversario di Casa MARTINI. Tutti gli eventi online o in presenza sono organizzati in collaborazione con il dipartimento che cura l’Heritage aziendale e nel rispetto delle disposizioni per contrastare l’emergenza Covid19.

A partire dal 18 maggio gli altri appuntamenti si succederanno con cadenza mensile e sarà possibile trovare tutte le informazioni su www.visitcasamartini.com.

Scopri i Tour, le Cocktail Experience, la Vermouth Class e l’Ultimate Experience di Casa Martini.

