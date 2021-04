Discovery Tour, Cocktail Experience, Vermouth Class e Ultimate Experience presso la storica sede dell’aperitivo italiano.

Casa MARTINI antico stabilimento della Martini&Rossi, fondato nel 1864, si trova a Pessione di Chieri a circa 30 km da Torino. Qui i soci della ditta di aperitivi e vermouth più famosa al mondo, decisero di ubicare le cantine per via delle sale ampie e fresche che offriva la struttura, che da quel momento fu separata dalla sede commerciale di Torino.

MARTINI da quel momento fece molta strada ed oggi è un marchio apprezzato in oltre 150 Paesi ed è considerato uno degli ambasciatori del Made in Italy nel mondo.

Visitare Casa Martini

A Casa MARTINI i visitatori possono scoprire:

la storia del brand

il processo di selezione e lavorazione dei diversi ingredienti

le erbe aromatiche impiegate

i passaggi della vinificazione

i segreti del Master Blender, l’enologo che crea i diversi prodotti MARTINI con maestria artigianale e creatività.

“Siamo felici di accogliervi oggi in Casa MARTINI. Abbiamo rinnovato ed ampliato i percorsi di visita per dare la possibilità agli appassionati di scoprire gli ingredienti e i piccoli segreti di produzione di una storia ricca di aneddoti, visione imprenditoriale e innovazione – afferma Marco Budano, General Manager di Casa MARTINI –. Il nuovo tour prevede una vera e propria esperienza immersiva che conduce passo dopo passo il visitatore in un viaggio emozionante all’origine dell’aperitivo italiano. Vogliamo che Casa MARTINI sia meta di tutti coloro che amano il bere di qualità e desiderano scoprire un marchio icona del Made in Italy, tra natura, legame con il territorio, tradizione, sapienza artigiana e innovazione”.

Cosa si potrà dunque scoprire a Casa MARTINI?

Ad accogliere il visitatore è un “altare delle meraviglie” dove in un’unica vetrina trovano spazio:

elementi naturali e manufatti realizzati dall’uomo

strumenti tecnici per l’enologia

tavole illustrate

rari volumi e documenti d’archivio, che testimoniano le connessioni che legano MARTINI alla tradizione enologica.

Il percorso prosegue con l’accesso ad uno speciale spazio dedicato ad alcune delle più importanti piante aromatiche utilizzate nei prodotti MARTINI.

Mappe che indicano la provenienza dei botanicals selezionati dal Master Herbalist e una postazione sensoriale dove l’ospite potrà godere di una ricca esperienza olfattiva grazie agli aromi e ai profumi che si sprigionano dalle ampolle che li custodiscono.



Il viaggio prosegue con un’immersione nei colori e nei suoni della Natura: un’installazione tecnologica conduce tra i vigneti, nei quali vengono selezionate le uve, e nei luoghi dove vengono raccolte le erbe aromatiche.

Prima di accedere direttamente alle aree dello stabilimento, il visitatore può conoscere più a fondo i passaggi della produzione del vino aromatizzato che, come afferma il Master Blender “è il perfetto spartito su cui comporre la sinfonia di aromi delle erbe”.

Da uno stretto rapporto di fiducia con i viticoltori, consolidato generazione dopo generazione, proviene quello che i tecnici chiamano “Vino Fiore”, nato da una “pressatura gentile” delle uve per mantenerne la delicatezza e la freschezza che si ritrovano poi nel bicchiere.

Anche le erbe vengono lavorate, alcune messe a macerare dentro grandi tamburi rotanti, altre, più delicate, inserite in alambicchi di rame, sull’esempio di quelli originali usati da Luigi Rossi, per la distillazione. Sarà il Master Blender, miscelando le soluzioni ottenute, a creare l’estratto finale con cui aromatizzare il vino.



La visita prosegue con la Mondo MARTINI Gallery, che mette in mostra l’evoluzione storica della società, attraverso il racconto dei suoi fondatori, l’evoluzione delle bottiglie, delle etichette e le storiche campagne pubblicitarie che hanno segnato un’epoca facendo diventare il MARTINI una realtà internazionale, in un racconto che si fonde con le vicende economiche e politiche d’Italia.

A questo punto si giunge alla grande novità del Discovery Tour: si aprono finalmente le porte dello stabilimento più grande per capacità produttiva di tutto il Gruppo Bacardi, là dove la magia avviene per davvero.

La Sala degli Alambicchi colpisce i sensi con i profumi dei sacchi di menta peperita arrivata da Pancalieri, prima che il fascino della “Cattedrale” emozioni gli occhi per la maestosità delle vasche del Tinaggio da milioni di litri.

Qui, delicatamente, avviene il mariage degli ingredienti, una vera e propria unione, che conquista il visitatore con un blend senza tempo.

La Tasting Room di Casa Martini

L’ospite viene guidato nell’assaggio e nell’analisi sensoriale di tre differenti prodotti, prima di terminare il percorso con un Fiero & Tonic nel MARTINI Bar, dove Davide Colombo, MARTINI Brand Home Ambassador, guida lo staff di Casa MARTINI nella preparazione di alcuni dei più famosi cocktail, dall’Americano al Negroni e, nell’immediato futuro, anche Signature Cocktail esclusivi.

Casa Martini è attenta alle responsabilità di chi si deve mettere alla guida e proprio per questo motivo, ha preparato – per chi non potrà gustare il cocktail MARTIN, un kit Fiero&Tonic da preparare a casa.

Per i più curiosi, il biglietto include una visita complementare al Museo di Storia dell’Enologia: inaugurato nel 1961, esso racconta oltre 2600 anni di storia del vino, con testimonianze uniche di bellezza e valore assoluti.

Discovery Tour della durata di 2 ore

Una visita tra passato, presente e futuro di Casa Martini.

Visita ai Musei;

guida nello Stabilimento produttivo Martini;

degustazione.

Cocktail Experience | 2 ore e mezza

Con la guida di esperi Ambassador e Bar Academy il visitatore potrà scoprire i segreti della preparazione dei tre cocktail:

Martini Negroni;

Americano;

Martini Fiero&Tonic;

Visita ai Musei;

guida nello Stabilimento produttivo Martini.

Ultimate Experience | 2 ore e mezza

Degustazione dinamica ed interattiva insieme al Brand Home Ambassador alla scoperta della storia dei prodotti Martini.

insieme al Brand Home Ambassador alla scoperta della storia dei prodotti Martini. Giochi sensoriali e food pairing.

Visita ai Musei

Guida nello Stabilimento produttivo Martini

Vermouth Class | 2 ore e mezza

Un viaggio alla scoperta del Vermouth.

Visita ai Musei.

guida nello Stabilimento produttivo Martini.

Al termine delle esperienze sarà anche possibile acquistare i prodotti presso lo shop dove sarà possibile acquistare articoli da collezione e alcuni prodotti esclusivi introvabili sul mercato. Molti prodotti sono disponibili anche online su shop.martini.com

Scarica la brochure degli eventi e dei tour disponibili a Casa Martini.

Discovery Tour, Cocktail Experience, Vermouth Class e l’Ultimate Experience sono tutti prenotabili direttamente sul sito visitcasamartini.com.

Casa Martini

 Piazza Luigi Rossi, 2, Pessione TO

 casamartini@bacardi.com

 martini.com

 +39 011 94 19 741

 @visitcasaMARTINI

 10 – 19 (escluso il martedì).

Costo d’ingresso 15 euro (oltre alle altre Experience tra cui scegliere il proprio tour immersivo nel mondo MARTINI).

