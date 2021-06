Bosca Spumanti di Canelli: due nuove linee Ho.Re.Ca. “prorompenti”

In occasione della celebrazione dei 190 anni, la storica cattedrale sotterranea di Canelli lancia due linee innovative.

Il 23 giugno 2021 le Cantine Bosca hanno festeggiato il 190° anniversario dalla fondazione: quasi due secoli sono passati da quando Pietro Bosca nel 1831 fondò l’impresa di famiglia, che tanto ha dato nel corso di tutti questi anni alla città di Canelli.

Pietro Bosca lasciò la vita da contadino per diventare imprenditore. Da quel momento lui e i suoi successori si impegnarono incessantemente per portare il moscato di Canelli in Italia e all’estero e per allietare le tavole di tante persone in tutto il mondo.

La famiglia Bosca, giunta alla sesta generazione con i fratelli Pia, Polina e Gigi, ha raggiunto nel 2014 un ambito traguardo: le cantine sono state annoverate fra le cattedrali sotterranee di Canelli Patrimonio Umanità dell’Unesco insieme a Contratto, Coppo e Gancia.

Questa è stata una ulteriore spinta per migliorare e per innovare tanto che in quell’occasione Bosca ha ideato un percorso esperienziale multimediale all’interno della cantina dove i visitatori possono scoprire passo passo “la magia della formazione delle bollicine all’interno delle bottiglie”.

La visita in cantina accompagna il wine lover tra pupitre, volte imponenti, installazioni artistiche permanenti, musica, narrazione coinvolgente e bottiglie che pazientemente riposano lasciando che il vino acquisisca profumi e complessità.

“Generazione dopo generazione cerchiamo di rimanere attuali e proiettati al futuro. Nostro padre ci ha lasciato un importante insegnamento: l’evoluzione permanente è l’unica strada per continuare ad avere successo. La pandemia non ci permette di fare una grande festa per il nostro 190° compleanno, per cui abbiamo deciso di festeggiare con la creazione di due linee di bollicine creative e prorompenti!” afferma Pia Bosca “Bollicine controcorrente dal 1831 è il nostro motto“.

Il restyling delle cantine Bosca

“La pandemia è stato il momento in cui ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo dato vita a una ristrutturazione strategica e di immagine. Queste cantine contengono 69350 giorni di passione, di forza, di vittorie, di perdite, di grandi prodotti, di grandi fallimenti e soprattutto di tanta gioia.” dice Polina Bosca “Abbiamo cambiato il logo stilizzandone uno di inizio novecento. La lettera “O” vista dall’alto rappresenta un tappo di spumante su cui sono raffigurati tre “diamantini”, i tre fratelli impegnati a portare l’azienda verso il futuro. Abbiamo inoltre ideato due nuove linee di bottiglie dal packaging completamente rivoluzionato, in esclusiva per il canale Ho.re.ca.”

Per l’occasione anche il sito internet della cantina è stato completamente rinnovato, dando la possibilità al consumatore di conoscere l’azienda, organizzare e prenotare la Wine Experience e acquistare le bottiglie attraverso l’e-commerce.

Inoltre in cantina sono stati fatti importanti investimenti con l’implementazione di tecnologie per il controllo delle temperatura da remoto delle autoclavi degli spumanti, delle vasche del freddo e delle botti.

Le nuove linee Ho.Re.Ca Ispiro ed Esploro

Due sono le nuove linee di bollicine firmate Bosca per questo 2021.

La linea Ispiro è dedicata al Metodo Classico e vede l’uscita di

Alta Langa D.O.C.G. Ispiro

Da uve 100% Chardonnay coltivate sulle colline di Acqui Terme. Un vino dal colore giallo paglierino intenso con riflessi dorati e perlage fine e persistente. Dai bei sentori floreali, di miele e di croste di pane. Piacevolmente fresco e persistente.

Scheda tecnica Alta Langa Docg Ispiro

Mille Giorni

Vino spumante di qualità Metodo Classico Brut, millesimo 2015

Pinot nero 80%, Chardonnay 20%. Spumante intenso, complesso e fruttato, avvolgente e dall’acidità perfettamente bilanciata.

Scheda tecnica Mille Giorni

Mille Giorni Rosé

Vino spumante di qualità Metodo Classico Brut, millesimo 2015.

Scheda tecnica Mille Giorni Rosé



Le etichette delle bottiglie sono una continua scoperta. Sul perimetro di ogni lettera, si legge un pezzo della storia della cantina Bosca. Avvicinarsi… e leggere attentamente!!

La linea Esploro è dedicata al Metodo Martinotti o Charmat

Asti Docg Esploro

Vino spumante di qualità del tipo aromatico Dolce

100% Moscato d’Asti

Scheda tecnica Asti Docg Esploro

Vino spumante di qualità del tipo aromatico Dolce 100% Moscato d’Asti Scheda tecnica Asti Docg Esploro Asti Docg Secco Esploro

100% Moscato d’Asti

Scheda tecnica Asti Docg Secco

Piemonte Doc Esploro

Vino Spumante Extra Dry Blanc de Blancs

100% Chardonnay

Scheda tecnica Piemonte Doc Esploro

Piemonte Doc Pinot Nero Rosé Esploro

Vino spumante Extra Dry – Scheda tecnica Piemonte Doc Pinot Nero Esploro

