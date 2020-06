Amburgo & Fischbrötchen

Oggi vi porto a Amburgo, una meta per tutte le stagioni. Magica in inverno, pittoresca in estate, suggestiva in autunno e romantica in primavera. Per vivibilità, traffico, riciclo e aria pura è stata inserita nell’elenco delle migliori città “green” d’Europa.

Scoprila dall’alto, a bordo del Stadtrundfahrt, bus a due piani, dotato di auricolari in tutte le lingue. In un paio d’ore conosci la città, scendi quando vuoi, visiti e prendi il prossimo. Un tour indispensabile, anche in versione mini-crociera con Harbor Tour, vista acquatica della città, dell’immenso porto e delle colossali navi merci dai giganteschi contenitori.

Amburgo è una metropoli vivace, ricca di storia, architettura, arte, cibo e orgogliosa della sua lunga storia di città portuale indipendente e cosmopolita, non a caso definita “porta d’accesso al mondo”.

Da vedere a Amburgo

– Kunsthalle Museum

– MKG Museum

– Museo delle Spezie

– Tawn Hall

– Miniatur Wunderland

– Speicherstadt

– Jungfernstieg

– Elbphilharmonie

Dove fare shopping

– Hole Bleichen, shopping chic

– Markstrasse e KarolinenvIertel, vintage e ristorantini

– Rider Markt Halle mega bio-market

– Chocoversum

– Manufactum

– Nivea Haus negozio ufficiale della famosa crema per il viso, nata proprio qui nel 1929

Ti fotografano e in un secondo sei sulla famosa scatola blu.

Dove bere birra ‘made in Hamburg’ da mille anni

– Ratsherrn

– Galopper des Jahres

– Blockbräu

– Altes Mädchen

L’alternativa?

Fritz-kola, ricca di caffeina e limone. E’ nata nel 2002, inventata quasi per gioco dai giovanissimi

amici Lorenz e Mirco e prodotta con un processo davvero amatoriale. Pensa che le etichette erano fotocopie e venivano incollate a mano sulla bottiglia… Oggi è il soft drink nazionale.

Io ho dormito qui

Hotel 25 Hours HafenCity Atmosfere da marinaio: le camere sembrano cabine di una nave, dalle pareti del bagno occhieggiano prosperose modelle pin up. A disposizione un’incantevole spa

in sassi e legno. Super buffet breakfast, dove trovi di tutto, compreso rote gruetze, deliziosa salsa di lamponi, ribes, mirtilli e ciliegie servita su yogurt magro. Una bontà!

E’ vero che l’hamburger è nato a Amburgo?

La più famosa polpetta del mondo è ‘made in Usa’ o ‘made in Hamburg’?

Il nome non lascerebbe dubbi e I tedeschi sostengono che venne esportata negli Usa, mentre per gli americani sarebbe nata nel porto di Amburgo, si, ma quello americano, in un comune situato nello stato di New York e gli inventori sarebbero stati i fratelli Menches che nel 1885 avrebbero proposto il primo panino farcito di carne durante la festa campestre Erie County Fair.

Rivincita tedesca: il fischbrötchen, un panino con le piccole aringhe Matjes, sottaceti, anelli di cipolle e una foglia di insalata , una botta di gusto e energia!

Assaggiatelo al famoso mercato del pesce, potreste dimenticare l’hamburger in un attimo…

Info e siti web da consultare

www.hamburg-tourism.de

Hotel 25 Hours HafenCity

Autore & Credits Cesare Zucca – Credit Photo Cesare Zucca