“Sogni estivi”, ricette d’autore e vini della Cantina San Michele Appiano

Sauvignon Sanct Valentin e “Melanzana, datterino, caprino, basilico” di Reimund Brunner, chef del ristorante gourmet Anna Stuben (1 stella MICHELIN) dell’hotel Gardena di Ortisei (BZ)

Torna “Sogni Estivi”, il progetto che mette assieme le ricette dei migliori chef d’Italia e i vini della Cantina San Michele Appiano. Protagonisti di questa edizione tutta altoatesina il Sauvignon Sanct Valentin e la creazione estiva dello chef Reimund Brunner che, insieme al maître-sommelier Egon Perathoner, fa parte dei St. Michael-Eppan Lovers, ambasciatori autentici della filosofia della Cantina.

L’eccellenza vinicola della Cantina San Michele Appiano si unisce alla raffinatezza della cucina gourmet in questa nuova edizione del progetto Sogni Estivi: protagonisti di un abbinamento, che racconta il territorio con armonia e profondità, sono il celebre Sauvignon Sanct Valentin, vera e propria icona della cantina altoatesina, che trova un perfetto equilibrio con la proposta vegetale firmata dallo chef stellato Reimund Brunner del ristorante gourmet Anna Stuben di Ortisei, in Val Gardena. Chef Brunner, insieme al maître-sommelier Egon Perathoner, fa parte dei St. Michael-Eppan Lovers, rete di rinomati chef, sommelier e imprenditori della ristorazione che condividono con la cantina altoatesina la continua ricerca dell’eccellenza e della qualità.

IL PIATTO. Melanzana, datterino, caprino, basilico

Nel piatto, la dolcezza del datterino e la cremosità della melanzana incontrano la freschezza acidula del caprino e la fragrante nota aromatica del basilico, per un gioco di consistenze e aromi che esalta la struttura del vino e valorizza la delicatezza del piatto, che richiama l’essenzialità vegetale e la stagionalità. Una rielaborazione gourmet di ingredienti semplici ed estivi, messa in atto con estro creativo e sensibilità contemporanea dal talentuoso chef Reimund Brunner, dal 2011 alla guida della brigata dell’Anna Stuben, in seguito a importanti esperienze al fianco di chef come Horst Petermann, Hans Haas e Herbert Hintner.

IL VINO. Alto Adige DOC Sauvignon Sanct Valentin 2024

A completare l’esperienza gustativa è il Sauvignon Sanct Valentin, iconica espressione dell’enologia altoatesina: nato nel 1989 e Sauvignon tra i più premiati d’Italia, nasce da uve selezionate dai migliori vigneti collinari di San Michele Appiano e Appiano Monte, tra i 450 e i 650 metri di altitudine, coltivate su terreni ghiaiosi e calcarei. Le uve fermentano per il 75% in tini d’acciaio, nei quali il vino giace sui lieviti fini sino alla primavera successiva, mentre la parte restante è vinificata e affinata in tonneaux. Il risultato è un vino di grande tensione e precisione gustativa, dal colore giallo brillante con importanti riflessi verdolini. Al naso emergono note di frutta gialla, uva spina, fiori di sambuco e ribes maturo. Il sorso è fresco, minerale e verticale, con una trama piena e bilanciata, per un bianco dal potenziale di invecchiamento di 10 anni e oltre.

Un abbinamento che rappresenta molto più di un mero esercizio di stile: è l’incontro tra due visioni affini, capaci di esprimere l’essenza dell’Alto Adige contemporaneo. Il Sauvignon Sanct Valentin, con la sua energia raffinata, continua a essere il compagno perfetto per chi cerca autenticità, carattere ed eleganza, in abbinamento a creazioni che raccontano lo stesso amore per la qualità e per il territorio.

