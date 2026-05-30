Il Gusto by Sadler riapre per la stagione estiva e accoglie il nuovo Resident Chef

Redazione Centrale TdG –

Chef Claudio Sadler apre le porte del suo ristorante di Puntaldia (SS), in Sardegna, e da’ il benvenuto al nuovo Resident Chef Thomas Locatelli

A partire dal 1° giugno il ristorante 1 stella Michelin Gusto by Sadler, ospitato nella splendida cornice del Baglioni Resort Sardegna a Puntaldia (SS), riapre per la stagione estiva.

Un’inaugurazione che si prospetta ricca di novità, a partire dal nuovo Resident Chef Thomas Locatelli – già allievo dello Chef Claudio Sadler – e da una rinnovata proposta gastronomica incentrata sulla celebrazione del vegetale e degli ingredienti locali. Gusto by Sadler unisce la visione culinaria di Chef Sadler all’identità più autentica della Sardegna, alla sua cultura e alle sue materie prime. Un percorso che viene portato avanti con successo da cinque anni e che ha permesso al ristorante di guadagnare, e di mantenere fino ad oggi, il riconoscimento della Rossa dopo pochi mesi dall’apertura.

Un approccio condiviso dal neo Resident Chef Thomas Locatelli. Bergamasco, classe ‘98, inizia la sua carriera professionale proprio a fianco di Chef Sadler nella cucina di Chic’n Quick, a Milano, dove rimane per cinque anni assorbendone stile, tecnica e filosofia. Il suo percorso prosegue in importanti realtà stellate nazionali e internazionali, tra cui il Cantinone di Madesimo (SO) e il visionario Geranium a Copenhagen. È qui che Locatelli apprende tecniche e processi originali per valorizzare i vegetali, non più solo accompagnamento alle portate principali, ma veri e propri protagonisti dei piatti. A Il Gusto by Sadler, Locatelli porta la sua firma personale, giovane e contemporanea, ma fortemente radicata nell’eredità di Sadler e nella scoperta del territorio sardo.

“Sono orgoglioso di ricoprire questo ruolo” – racconta il Resident Chef Thomas Locatelli -. “Per il menu del ristorante ho fatto molte ricerche sulle tradizioni locali e mi sono lasciato ispirare dall’’Enciclopedia enogastronomica della Sardegna’ di Alessandra Guigoni, un libro che mi ha permesso di esplorare e conoscere più a fondo i prodotti e le preparazioni locali – molti dei quali ancora poco conosciuti – oltre alle eccellenze del territorio. Sarà per me una sfida stimolante e non vedo l’ora di cominciare”.

“Sin dall’apertura nel 2021, il nostro obiettivo è stato quello di portare a tavola una cucina ricercata, in grado di dialogare con la natura intrinseca del luogo, e che fosse all’altezza di un contesto straordinario come quello di Puntaldia e dell’Area Marina Protetta di Tavolara” – dichiara Chef Claudio Sadler -. “Sono particolarmente felice di accogliere Thomas Locatelli come nuovo Resident Chef. Thomas è cresciuto professionalmente al mio fianco e negli anni ha saputo costruire un percorso importante, confrontandosi con realtà di grande livello. Sono certo che porterà nuova energia al ristorante e che saprà interpretare questo ruolo con sensibilità e grande attenzione all’esperienza degli ospiti”.

Il menu di Gusto by Sadler si compone di una proposta à la carte e di due menu degustazione, di cui uno interamente vegetariano. L’offerta vuole essere un omaggio alla regione e alle sue peculiarità e in carta trovano posto ingredienti quali: la Pecora nera di Arbus, le Ciliegie Barracocca di Villacidro – abbinate in un antipasto con Capasanta ai carboni e rucola selvatica – o, ancora, la Mandorla Cossu e l’Arancio Tardivo di San Vito, celebrati nel dessert “Fillide e Acamante” insieme a una soffice meringa. La cucina privilegia, inoltre, produttori della zona, dalle macellerie alle cantine fino ai pastifici, e utilizza verdure ed erbe aromatiche coltivate nell’orto del resort. Del Pastificio Sardo Sole è, ad esempio, la tipologia di pasta Fiores che richiama i fiori di giglio e che viene proposta fra i primi, in abbinamento con Pecora nera di Arbus, jus di melanzane e latte di pecora croccante. Non mancano i piatti signature di Chef Sadler, come la “Padellata di crostacei cotti alla brace, patate cristallo e olandese al dragoncello (1998)” o la “‘Sa cassola’ di pesce misto in brodetto, servita con fregola allo zafferano al finocchietto”.