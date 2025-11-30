Turismo del Gusto
A Torino un ristorante, il Ristorante S.Giors, che da 210 anni offre la vera tradizione culinaria piemontese

Il video è di Studio Aperto MAG – Italia Uno, il giornalista è Beppe Gandolfo, l’intervento emozionale è del nostro Paolo Alciati.

È uno dei pochi ristoranti di Torino dov’è ancora possibile gustare il vero gran bollito misto alla piemontese, il mitico “nove tagli” con muscolo, testina, scaramella, lingua, brutto e buono, coda, cotechino, gallina e salame di turgia, accompagnati da sette salse, due contorni e un assaggio di plin da buttare nel brodo ancora caldo.

Non possono mancare le tradizionali salse di accompagnamento (bagnetto verde e rosso, cognà, mostarda di frutta, salsa d’avije, rafano e senape) e un buon bicchiere di vino, scelto tra una ricca selezione in grado di soddisfare i gusti di ogni amante del prezioso nettare di Bacco.

E molti altri piatti della tradizione….: https://www.sangiors.it/

Video: https://mediasetinfinity.mediaset.it/video/studioapertomag/ristorante-sgiors_F313662701329C03 

