L’Antica Barberia Colucci inaugura Coffee&Barber

La nuova caffetteria di Torino all’interno di una barberia in Via Pianezza 67/A a Torino

A Torino nasce la nuova barberia con caffè. Si tratta della Coffee&Barber all’interno dell’Antica Barberia Colucci di via Pianezza 67/b, fondata nel lontano 1965 da Pino Colucci e gestita oggi insieme con la figlia Monica che ne ha raccolto l’eredità. Un’eredità fatta di altissima professionalità e tante iniziative. Non ultima la caffetteria, in grado di rendere il locale ancora più accogliente per i propri clienti, ovviamente, ma dedicata a chiunque si voglia fermare anche solo per una semplice pausa. I due negozi sono collegati da un elegante arco ma, allo stesso tempo, architettati in modo da essere del tutto indipendenti e ognuno possiede un suo ingresso su via Pianezza (la Caffetteria è al 67/a).



Il Coffee&Barber è un raffinato e caratteristico spazio con mattoni a vista in cui tradizione e innovazione si fondono creando un’atmosfera affascinante dal sapore vintage che si rifà a quella della Barberia. Qui ogni dettaglio è curato fino nei minimi particolari, soprattutto per quanto riguarda la scelta degli alimenti. Il caffè è rigorosamente Illy, solo per fare un esempio, e le brioches sono di pasticceria. Il posto adatto per qualsiasi momento della giornata, dalla colazione, al pranzo veloce (a base di panini, toast, piadine e piatti freddi), all’happy hour.

<Il nostro obiettivo è di fare della caffetteria un locale in grado di intrattenere non soltanto i clienti ma, anche, gli abitanti del quartiere o i passanti – spiega Monica Colucci – per questa ragione a breve daremo il via a un calendario di eventi dedicati in particolar modo all’ora dell’aperitivo>.

Un locale da scoprire e da vivere perché “prendere il caffè non dev’essere una barba…”.

Il Coffe&Barber è aperto tutti i giorni, tranne il lunedì, con orario continuato dalle 8,30 alle 19, così come la Barberia.

Info: www.anticabarberiacoluccio.com

Redazione Centrale TdG