I più attenti se ne saranno sicuramente accorti: Turin Coffe, il Salone del Caffè di Torino, quest’anno non ha potuto profumare di aroma di caffè la città come aveva fatto nel 2018 e nel 2019. E sarebbe stata una gran bella edizione, questa: torrefazioni da tutta Italia, ospiti prestigiosi e una nuova casa, Piazza San Carlo, a fare da cornice.

Sarebbe stata, non ha ancora potuto essere, ma sicuramente sarà! Il tempo della responsabilità ci impone di rimandare un appuntamento diventato ormai inamovibile dal palinsesto degli eventi cittadini, un momento in cui celebrare un prodotto come il caffè, che a Torino è stato per la prima volta trasformato nel rito che ormai tutta Italia e buona parte del mondo consuma tutti i giorni.

In attesa di mettere in scena una terza edizione che farà parlare di sé per i mesi a venire, To Be, in collaborazione con due tra le più importanti Torrefazioni di Italia e del mondo, inaugura lunedì 21 settembre la Turin Coffee Week, una settimana di Salone del Caffè diffuso, appuntamenti dislocati in giro per tutta la città durante i quali gli ospiti potranno scoprire e riscoprire lo stretto rapporto che lega Torino al caffè, la storia di questo straordinario prodotto e le sue declinazioni più golose.

Lavazza e Vergnano saranno grandi protagoniste di una sette giorni di appuntamenti che si concluderà domenica 27 settembre e che avrà come palcoscenico Torino, le sue caffetterie e la Nuvola Lavazza.

