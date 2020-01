90° Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra

Per i visitatori, una pista Indoor e 48 veicoli con motore alternativo da provare.

La 90 a edizione del Geneva International Motor Show (GIMS), sarà aperta al pubblico dal 5 al 15 marzo 2020, offre al visitatore la possibilità di un’esperienza molto particolare: chi verrà al GIMS potrà provare tutti i tipi di motori alternativi su una pista lunga 456 metri. E tutto questo con emissioni quasi zero. Si potranno scegliere auto con vari tipi di alimentazione: elettrici, ibridi, a idrogeno e gas naturale. GIMS Discovery è a disposizione di tutti i visitatori del GIMS, i quali, però, per poter effettuare il test, devono precedentemente partecipare all’estrazione, attraverso l’App del GIMS.

Il Salone lancia : GIMS Discovery, per promuovere la diffusione e la conoscenza di veicoli con motori e carburanti alternativi: «Benché il consenso per questi tipi di veicoli stia via via aumentando – afferma Maurice Turrettini, Presidente del Consiglio della Fondazione GIMS – secondo la nostra esperienza la maggior parte degli automobilisti non ha mai guidato un’auto con motore alternativo. In quanto attori nel campo della mobilità individuale, vogliamo rivestire un ruolo importante per quanto riguarda la diffusione di questo tipo di mobilità ed aiutare così i consumatori a scoprire i vantaggi di questi veicoli nella loro vita quotidiana e, forse – aspetto questo ancor più importante -, a meglio comprenderne gli effetti sul nostro ambiente. Il Salone ginevrino, con oltre mezzo milione di visitatori, offre la piattafoma ideale per conoscere l’interessante futuro della mobilità ». A disposizione dei visitatori vi saranno 48 diverse autovetture di Aiways, Audi, BMW, DS Automobiles, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes Benz, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Smart, Toyota e Volkswagen. I partecipanti potranno scoprire le qualità delle auto lungo un percorso di prova della durata di dieci minuti, sotto il controllo del team dei Commissari del Touring Club Svizzero (TCS). Un circuito unico nel padiglione 7, che replica il mondo reale, con curve strette e larghe e lunghi rettilinei, che permetteranno di vivere, durante una prova di due giri, una vera e propria esperienza di guida. Ogni partecipante sarà accompagnato da un esperto della Casa. Circa 150 Espositori si sono già registrati a GIMS 2020 in rappresentanza delle più grandi Case automobilistiche e delle più avanzate start-up nel settore tecnologico. Il visitatore potrà conoscere il mondo dell’auto attraverso la più ampia varietà di espositori. Il GIMS è uno dei cinque Saloni dell’Auto più importanti al mondo, riconosciuto dall’Organizzazione Internazionale dei Costruttori di Automobili (OICA) ed è anche l’unico in Europa con cadenza annuale. Per ulteriori informazioni sul GIMS, consultare la nostra pagina: Web GIMS.

Jimmy Pessina