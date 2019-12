Il Geneva International Motor Show (GIMS) , che si svolge dal 5 al 15 marzo 2020, si presenta con una nuova veste per il suo prossimo ingresso in scena : la sua 90esima edizione sarà più digitale e più interattiva. Un programma diversificato offre ai visitatori la possibilità di vivere numerose esperienze che roteano intorno all’auto e alla mobilità. Con un nuovo App ufficiale e una pagina web rinnovata e completamente riconfigurata, il GIMS permette ai suoi numerosi visitatori di essere ancor più interessati a partecipare a questo evento e fornisce costantemente notizie ai fans di tutto il mondo.

I biglietti d’ ingresso possono essere acquistati attraverso la nuova App GIMS e la pagina web dell’organizzatore.

Dal 2020 il GIMS si presenta con una rete ancor più ampia e si affianca al visitatore come un compagno digitale: ecco la nuova App GIMS. L’App, disponibile per gli apparrecchi iOS e Android, é personalizzabile, in modo che l’utente possa adattare i contenuti alle sue esigenze personali. L’App permette di ricevere informazioni complete sul GIMS, sugli Espositori e su importanti novità dell’evento, quali GIMS Discovery, GIMS Tech e GIMS VIP Day. Anche la programmazione del soggiorno é diventata più semplice. Attraverso l’App i visitatori hanno accesso a offerte esclusive: gli ambiti GIMS Discovery Drives vengono sorteggiati esclusivamente attraverso l’App. Non da ultimo, anche i biglietti d’ingresso per le giornate destinate al pubblico e possono acquistare via App in modo rapido e facile, ad un prezzo più vantaggioso rispetto a quello d’acquisto allo sportello. L’App é disponibile gratuitamente negli Appstores in formato Download.

Con il nuovo ingresso del GIMS nell’App, nella pagina Web e in loco i visitatori potranno fruire e visualizzare un evento appassionante e vivace, che corrisponde al focus del GIMS 2020 sull’innovazione e sul futuro della mobilità. Il marchio digitale, che è stato sviluppato da Jung Matt/Limmat, utilizza uno speciale algoritmo, grazie al quale l’utilizzatore non vedrà mai nello stesso modo i più importanti Key Visuals.

Olivier Rihs, Direttore Generale del GIMS, afferma : « Questi nuovi concetti attestano la dinamica del GIMS. Offriremo al visitatore la possibilità di vivere molte esperienze e siamo convinti che potremo attirare molte fasce di visitatori: dall’appassionato di auto all’impallinato di tecnologia sino al fan di eventi. Grazie alla nuova App, non solo i visitatori, ma anche persone interessate da tutto il mondo potranno informarsi per tutto l’anno sui temi più rilevanti del GIMS. » I biglietti d’ingresso al GIMS e al GIMS VIP Day si possono acquistare attraverso l’App e la pagina web www.gims.swiss.

Il Geneva International Motor Show (GIMS) é uno dei saloni dell’auto più importanti e attraenti del mondo. A livello mondiale, questo evento si colloca tra i «Top 5». Il GIMS é anche l’unico Salone dell’Auto in Europa a cadenza annuale, che é riconosciuto dall’OICA (International Organisation of Motor Vehicle Manufacturers).

Informazioni: www.gims.swiss

Jimmy Pessina