Millesimato dry Col Vetoraz e maracuja fresca ingredienti vincenti per un gelato da serie A

Allo stadio Marassi di Genova il maestro gelatiere trevigiano Yuri Dal Pos ha presentato in degustazione la sua speciale creazione

E’ stata una domenica da Serie A per Col Vetoraz ! Complice Yuri Dal Pos il maestro gelatiere di San Vendemiano (TV), dove gestisce il ‘Dolce Capriccio’, che è stato invitato a presentare in degustazione allo stadio Marassi di Genova il suo speciale gelato a base di Valdobbiadene DOCG Millesimato dry Col Vetoraz e maracuja fresca.

In occasione di ogni partita infatti, grazie alla collaborazione di Confartigianato Liguria la squadra organizza speciali eventi enogastronomici.

Proprio domenica è stata la volta di un’abbinata vincente e golosa che in occasione del derby Genoa Cagliari ha conquistato i palati di calciatori, ospiti speciali e società che hanno affollato l’area hospitality in tribuna vip dove è stata allestita la degustazione.

Dal Pos, che è membro degli Accademici gelatieri italiani, ha scelto non a caso un Valdobbiadene DOCG dimostrando di aver colto a pieno il valore e l’alta qualità che sono segno distintivo degli spumanti dell’azienda di Santo Stefano di Valdobbiadene.

Col Vetoraz Spumanti Spa

Situata nel cuore della Docg Valdobbiadene, la cantina Col Vetoraz si trova a quasi 400 mt di altitudine, nel punto più alto dell’omonimo colle adiacente alla celebre collina del Cartizze detta Mont del Cartizze. E’ proprio qui che la famiglia Miotto si è insediata nel 1838, sviluppando fin dall’inizio la coltivazione della vite. Nel 1993 Francesco Miotto, discendente di questa famiglia, assieme all’agronomo Paolo De Bortoli e all’enologo Loris Dall’Acqua hanno dato vita all’attuale Col Vetoraz, una piccola azienda vitivinicola che ha saputo innovarsi, crescere e raggiungere in 25 anni il vertice della produzione di Valdobbiadene Docg sia in termini quantitativi che qualitativi, con oltre 2.000.000 kg di uva Docg vinificata l’anno da cui viene selezionata la produzione di 1.200.000 di bottiglie. Grande rispetto per la tradizione, amore profondo per il territorio, estrema cura dei vigneti e una scrupolosa metodologia della filiera produttiva e della produzione delle grandi cuvée, hanno consentito negli anni di ottenere vini di eccellenza e risultati lusinghieri ai più prestigiosi concorsi enologici nazionali ed internazionali.

Redazione Centrale TdG