Mercato Centrale Torino inizia l’anno con una novità: arriva Bistrot di Langa

Una nuova bottega si unisce alla grande famiglia degli artigiani di Mercato Centrale Torino: arriva Bistrot di Langa

Dopo il successo dell’apertura di Buatta – Cucina Popolana Palermo, la nuova trattoria siciliana, Mercato Centrale Torino inizia il nuovo anno inaugurando una bella novità, che si aggiunge alla grande famiglia degli artigiani che popolano lo spazio dedicato alla bontà e alla convivialità nel cuore di Porta Palazzo.

La prima nuova apertura del 2024 è il Bistrot dLanga, sotto la guida dello chef Francesco Liboà, che vanta anche una precedente esperienza nella gestione della bottega La Pasta fresca di Egidio Michelis.

Una cucina che porta nel piatto la più autentica tradizione piemontese. In città, infatti, non è poi così facile trovare alcuni piatti che affondano le radici nella storia gastronomica locale: un buon bollito, o una buona bagna càuda, non sono poi così diffusi come si penserebbe, e spesso bisogna andare in gita tra le colline per trovarli. Così, la nuova Bottega di Mercato Centrale Torino si assume il compito di riportare in città questi piatti semplici, genuini, di una volta, quelli che portano in tavola il corsivo dei vecchi quaderni delle ricette casalinghe delle famiglie contadine. Il menù segue il ritmo delle stagioni, come la quotidianità in cascina tipica della terra langarola.

La pasta è quella della domenica, impastata rigorosamente a mano e stesa a manovella, per custodire i ripieni cotti a lungo nel pentolone di rame. Il vitello tonnato è quello della tradizione, il bollito si accompagna alle salse di Langa e la battuta di Fassona Piemontese è al coltello. La bagna càuda è sempre sui cardi, le nocciole nella torta sono tonde e gentili e lo Zabaione è montato a mano.

Il Bistrot dLanga, la prima bottega accolta da Mercato Centrale dai sapori tipici di questa zona, propone un viaggio autentico tra i sapori di una terra ricca e variegata come i colori delle sue colline, dei suoi vigneti e dei suoi profumi.

Redazione Centrale TdG