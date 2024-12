Gran Canaria, una stella nel firmamento della Guida Michelin 2025

Gran Canaria continua a brillare nel panorama gastronomico internazionale, confermandosi come una delle destinazioni culinarie più prestigiose delle Isole Canarie

La Guida Michelin 2025 ha premiato l’eccellenza dell’isola, aggiungendo nuovi nomi alla sua lista esclusiva e consolidando il prestigio di quelli già riconosciuti. È un momento storico per la gastronomia locale, che celebra la sua unicità e sostenibilità attraverso la creatività dei suoi chef.

Borja Marrero e il trionfo di Muxgo

Il protagonista assoluto di questa edizione è Borja Marrero, chef del ristorante Muxgo, che ha fatto la storia della gastronomia regionale. Già detentore della prima stella Verde Michelin nelle Canarie per il suo impegno nella sostenibilità, Marrero ha ora ottenuto anche la stella Rossa, diventando il primo chef grancanario a vantare due stelle Michelin.

Il successo di Marrero si basa sulla sua filosofia di cucina sostenibile, utilizzando prodotti provenienti direttamente dalla sua azienda agricola a Tejeda nel centro dell’Isola. Dal 2023, il ristorante ha trovato la sua nuova casa nell’elegante Hotel Santa Catalina a Royal Hideaway, ma il cuore pulsante della sua filosofia resta invariato: un legame profondo con i prodotti della finca di Tejeda, che Marrero trasforma in un’esperienza culinaria unica.

Visitare Muxgo nel suo nuovo spazio significa immergersi in un viaggio che collega la vetta più alta di Gran Canaria con la brezza dell’oceano. Borja Marrero, chef visionario e appassionato, ha saputo adattarsi perfettamente a questa nuova “casa”, trovando un pubblico curioso e disposto a lasciarsi sorprendere dai suoi piatti che celebrano le radici dell’isola.

A rendere l’esperienza ancora più unica, la vajilla personalizzata creata da Mira Cerámica, un’azienda grancanaria che collabora con Marrero per riflettere l’origine e la storia della sua cucina anche attraverso i dettagli del piatto.

I menù: un viaggio nei sapori di Tejeda

Muxgo propone una gamma di menù che si adattano a ogni tipo di esperienza:

Menù executive : Ideale per chi ha poco tempo ma desidera una pausa gastronomica speciale, con un prezzo competitivo di 55€ .

: Ideale per chi ha poco tempo ma desidera una pausa gastronomica speciale, con un prezzo competitivo di . Orígenes e Lo más profundo de Tejeda : Due menù degustazione che esplorano le tradizioni e i sapori autentici dell’isola, disponibili a partire da 90€ fino a 100€ .

: Due menù degustazione che esplorano le tradizioni e i sapori autentici dell’isola, disponibili a partire da . Solo tunera: Un menù esclusivo dedicato interamente al fico d’India, elaborato su richiesta con un preavviso di 24 ore. Perfetto per i veri gourmet in cerca di un’esperienza unica e audace.

Un’esperienza da non perdere

Muxgo non è solo un ristorante, ma un rifugio gastronomico dove tradizione, sostenibilità e innovazione si fondono in un equilibrio perfetto. Borja Marrero dimostra ancora una volta la sua maestria nel trasformare i prodotti della sua terra in emozioni che lasciano il segno.

Poemas by Hermanos Padrón: un’eccellenza riconfermata

Nel cuore di Las Palmas de Gran Canaria, Poemas by Hermanos Padrón, come suggerisce il nome, porta la firma di Juan Carlos e Jonathan Padrón, celebri chef di El Rincón de Juan Carlos. È considerato da molti il miglior ristorante delle Canarie, e anche quest’anno ha mantenuto la sua stella Michelin. La magia di Poemas si intensifica grazie alla sua posizione unica: l’ingresso del prestigioso Hotel Santa Catalina a Royal Hideaway, un punto iconico nel cuore di Las Palmas de Gran Canaria.

La cucina: un dialogo tra tradizione e innovazione

La proposta culinaria di Poemas, in un dialogo tra tradizione e innovazione, si ispira alla “casa madre” di Tenerife, dove la cucina lenta e ricca di sapori è il cuore di ogni piatto. Gli ingredienti locali, sempre protagonisti, vengono interpretati con creatività, offrendo al cliente un viaggio sensoriale che combina radici tradizionali e nuove esperienze gustative.

Tra i piatti iconici spicca il raviolo di formaggio stagionato con brodo di lenticchie, una creazione che incarna la filosofia del ristorante: semplicità e raffinatezza al servizio del gusto.

I menù degustazione

Poemas propone due menù:

Il classico (indicativamente 100 euro), che celebra i sapori tradizionali con un tocco moderno.

(indicativamente 100 euro), che celebra i sapori tradizionali con un tocco moderno. Il Poemas (indicativamente 150 euro), un viaggio gastronomico audace e sofisticato.

Ogni portata è pensata per sorprendere, deliziare e trasportare il commensale in un’esperienza unica. Poemas by Hermanos Padrón non è solo un ristorante, ma un’ode alla gastronomia canaria, dove la passione per la cucina si combina con un servizio eccellente e un ambiente elegante.

I ristoranti confermati per il 2025

Oltre alle novità, la Guida Michelin ha confermato i riconoscimenti per altri ristoranti iconici di Gran Canaria, che si distinguono per la loro eccellenza culinaria:

La Aquarela (1 stella)

Situato a Patalavaca, nel sud soleggiato e turistico di Gran Canaria, è molto più di un semplice ristorante: è un luogo dove la gastronomia diventa arte. Questo ristorante stellato Michelin rappresenta una perfetta sintesi tra l’eleganza della cucina internazionale e l’autenticità dei prodotti locali, offrendo un’esperienza culinaria indimenticabile. Il trio composto da Gregorio Fernández (proprietario), Germán Ortega (chef) e Nikola Ivicic (responsabile di sala) ha saputo conferire prestigio, qualità e, soprattutto, fiducia a un progetto che, sebbene ubicato in un luogo dall’aspetto modesto, riesce a far sentire ogni ospite come in una nuvola, con lo spettacolo dell’Oceano Atlantico sullo sfondo.

La Aquarela è ormai un marchio distintivo della gastronomia di Gran Canaria. Germán Ortega condivide con Alexis Álvarez (Los Guayres) una filosofia di cucina e di vita molto simile: entrambi sono lontani dai riflettori mediatici, concentrati sulla loro arte, sulla creazione e sulla felicità dei loro commensali. L’utilizzo dei prodotti locali è essenziale per Germán, che considera la cucina inseparabile dalle persone che la rendono possibile. I piatti presentano il meglio delle risorse dell’isola: pesce fresco del giorno, classici come la vieja, il medregal o la spigola Aquanaria, senza dimenticare i gamberetti di Mogán, immancabili protagonisti. Dai prodotti del mare si passa alla terra con la quaglia di La Palma, l’agnello isolano di stagione e persino la carne di vacca frisona allevata nel nord di Gran Canaria.

In sala brilla il talento di Nikola Ivicic, un “canario d’adozione” che ha creduto nei vini dell’isola quando ancora pochi li apprezzavano. Con il suo amore per la professione, Nikola è diventato un punto di riferimento per molti sommelier: un maestro generoso, sempre disponibile per consigli o insegnamenti. La sua passione contagia i commensali, trasmettendo loro felicità a ogni tavolo.

Con tre menù attualmente disponibili, dai classici all’esperienza 2024, con prezzi che variano tra i 125€ e i 150€, La Aquarela è uno di quei ristoranti dove il successo e la soddisfazione sono garantiti.

Tabaiba (1 stella)

Con il suo approccio moderno e creativo, questo ristorante di Las Palmas de Gran Canaria, nella vivace zona di La Cícer, non lontano dalla splendida spiaggia di Las Canteras, rappresenta un punto di riferimento per chi desidera vivere un’esperienza gastronomica unica. Alla guida c’è lo chef Abraham Ortega, che con la sua personale visione di cucina evolutiva sta ridefinendo i confini della gastronomia canaria.

Una cucina legata alle radici

Per Abraham, ogni piatto è un racconto che intreccia i sapori della sua infanzia e i ricordi dei suoi genitori e nonni, da cui ha imparato non solo a cucinare, ma anche ad amare il cibo. Questo legame profondo con le tradizioni familiari si riflette nei suoi piatti, dove ingredienti e preparazioni tipiche delle Canarie vengono reinterpretati con creatività e rispetto. Il mare è protagonista nel menù, ma non mancano piatti tradizionali come le carajacas o i ceci, sapientemente rivisitati per offrire nuove prospettive di gusto.

Un’esperienza per tutti i sensi

Tabaiba offre due menù degustazione:

Tabaiba , che rappresenta un viaggio nei sapori tradizionali reinterpretati;

, che rappresenta un viaggio nei sapori tradizionali reinterpretati; Esperienza, una proposta più audace e innovativa.

I prezzi variano tra 120 e 140 euro, a seconda della scelta, per un’esperienza che unisce tradizione, innovazione e un servizio impeccabile. Tabaiba non è solo un ristorante, ma un luogo dove lasciarsi trasportare dai sapori e dalle storie che raccontano l’anima di Gran Canaria. È una tappa obbligata per chi cerca emozioni autentiche a tavola, dove passato e futuro si incontrano in un connubio perfetto.

Los Guayres (1 stella)

E, infine, Los Guayres, tradizione e innovazione stellata a Gran Canaria.

Dal novembre 2019, il ristorante Los Guayres, situato nel prestigioso Hotel Cordial Mogán Playa, detiene con orgoglio una stella Michelin. Alla guida della cucina c’è lo chef Alexis Álvarez, un professionista che evita i riflettori mediatici, preferendo concentrare tutta la sua attenzione sulla cucina, sui fornitori e, soprattutto, sui suoi ospiti.

Un’evoluzione lenta ma costante

La crescita di Los Guayres è paragonabile a un piatto cucinato a fuoco lento: graduale, accurata, ma dal risultato impeccabile. Questo approccio ha permesso di creare un perfetto equilibrio tra cucina e sala, dove spicca la figura di María del Pino, una talentuosa professionista originaria di Arguineguín. La sua presenza è una dimostrazione di come il talento locale brilli e contribuisca all’eccellenza del ristorante.

Il legame con il territorio

La cucina di Alexis Álvarez è profondamente legata ai prodotti locali, in particolare al mare e alle montagne di Mogán. Pesce e carne provenienti dal sud dell’isola costituiscono il cuore pulsante dei suoi piatti, senza disdegnare ingredienti esterni che completino l’armonia delle sue creazioni.

Tra le proposte più amate troviamo:

Carabinero , tonno rosso , chipirón e cherne (cernia);

, , e (cernia); Capra e cochinillo (maialino), sempre accompagnati da verdure fresche dell’isola.

Un’esperienza gastronomica completa

Los Guayres propone tre menù degustazione, con prezzi compresi tra 130 e 150 euro (bevande escluse, con possibilità di abbinamento vini). L’esperienza può essere ulteriormente arricchita con un soggiorno nell’elegante Hotel Cordial Mogán Playa, per un weekend all’insegna del relax e dell’alta cucina.

Un’era d’oro per la cucina canaria

La Guida Michelin 2025 conferma che Gran Canaria sta vivendo il suo momento migliore nel panorama gastronomico. Ogni stella, ogni menzione rappresenta il riconoscimento di un lavoro fatto con passione, impegno e amore per il territorio.

Non resta che lasciarsi guidare da queste stelle per scoprire la ricchezza culinaria di Gran Canaria, dove ogni piatto racconta una storia, e ogni esperienza gastronomica è un viaggio indimenticabile.

Silvia Donatiello

www.grancanaria.com